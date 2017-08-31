Земства 31 августа 2017, 13:00

Одна из строительных компаний Екатеринбурга объявила о своей готовности взяться за снос телебашни

Телебашня в Екатеринбурге

Для сноса телебашни потребуется алмазная резка железобетона. Фото: Владимир Мартьянов

ГСК «REФорма» заявила о своей готовности взяться за снос телебашни в Екатеринбурге. Напомним, «ОГ» уже сообщала о разгоревшейся в городе дискуссии вокруг возможного сноса этого высотного долгостроя.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ГСК «REФорма», работы по разрушению телебашни будут очень сложными.

— Для строительства использовали бетон марки 400. С годами он набрал прочности в разы больше предусмотренной проектом. В настоящий момент там бетон очень высокой марки. Кроме того, на объекте сделано серьёзное армирование внутри стен, конструктив исключительно крепкий, — рассказал заместитель гендиректора ГСК «Реформа» по производству Георгий Ярославцев.

Между прочим, этот эксперт в 1983 году был в числе строителей телебашни. По его словам, теперь для сноса долгостроя потребуется применение специальной технологии алмазной резки тяжёлого железобетона.

— Мы в своё время разбирали здание 14-го корпуса московского Кремля. Разбирали другие высотные объекты при помощи экскаваторов-разрушителей и систем алмазной резки. Мы готовы профессионально решить эту интересную задачу, — заявил гендиректор ГСК «Реформа» Григорий Фрич.

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