В Екатеринбурге на месяц закроют половину проспекта Ленина

Едва закончив ремонтные работы по нечётной стороне, строители перекрывают противоположную часть улицы.Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге более чем на месяц ограничат движение по половине проспекта Ленина. Едва закончив ремонтные работы по нечётной стороне, строители перекрывают противоположную часть улицы.

Как сообщается на официальном портале Екатеринбурга, согласно графику перекрытия дорог, движение по чётной стороне проспекта Ленина будет закрыто начиная с 3 сентября. Работы продлятся больше месяца – вплоть до 10 октября. Ограничение коснётся участка напротив мэрии - от проезда к дому на Вайнера, 9 до улицы 8 Марта.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», нечётную сторону центральной транспортной магистрали уральской столицы открыли раньше срока: ремонтные работы на этом участке планировалось завершить 1 сентября. Однако транспорт по ней пустили уже 28 августа.

Отметим, что с 3 сентября также будет ограничено движение по улице Испытателей от Реактивной до Бахчиванджи. Здесь будут проводится работы на железнодорожных путях.