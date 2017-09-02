Смог продержится над Екатеринбургом весь уикенд

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики выступили с предупреждением: все выходные над Екатеринбургом будет висеть смог. Дышать вредными веществами свердловчанам предстоит вплоть до вечера воскресенья.

Как сообщает пресс-служба Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия продержатся на Среднем Урале с 20:00 1 сентября до 20:00 3 сентября. В связи со смогом на территории Свердловской области объявлено предупреждение первой степени опасности. При этом задымленности приземного воздуха в текущий период государственные метеостанции Уральского УГМС не отмечают.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в течении августа уральские синоптики неоднократно предупреждали свердловчан о чрезмерном загрязнение воздуха вредными веществами.