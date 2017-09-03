Уральские спасатели предупредили о возможных ЧС из-за погоды

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

В связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков, уральские спасатели выступили со специальным обращением. Ближайшие несколько дней в регионе ожидаются сильный ветер и дожди.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с непогодой подразделения ведомства приведены в режим повышенной готовности. В регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Предупреждение об этом, а также соответствующие рекомендации, были разосланы в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Жителей области просят быть бдительными, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и соблюдать правила пожарной безопасности. Рыбаков, охотников и туристов попросили воздержаться от походов, выездов в лес и на водоёмы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с понедельника в Екатеринбурге и области ожидается ухудшение метеоусловий: на улице существенно похолодает, возможны сильные дожди, грозы и порывистый ветер до 15-18 м/с. Наибольшая вероятность обильных осадков прогнозируется в южных районах Свердловской области.