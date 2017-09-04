В Екатеринбурге при пожаре в ККТ "Космос" спасены пять человек

В Екатеринбурге при пожаре в ККТ "Космос" спасены пять человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

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В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, утром при пожаре в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2) спасены пять человек со второго этажа по незадымляемой лестнице. Входную группу кинотеатра и автомобиль УАЗ, находящийся рядом, огнеборцы потушили за полчаса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 30 кв. м. В тушении огня участвовали 52 спасателя и 18 единиц пожарно-спасательной техники

- Сообщение о возгорании в ККТ "Космос" поступило в диспетчерскую в 5:50. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия уже через шесть минут. Оперативные действия спасателей позволили не допустить распространение огня на другие помещения здания. С помощью автолестницы и специнструмента пожарные производили разбор конструкций фасада здания и проводили проливку. Звеном газодымозащитной службы проведена проверка помещений здания, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Добавим, причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями и следственными органами.

Напомним, по версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра, и внутри которого находились газовые баллоны.