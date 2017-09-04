Задержан подозреваемый в причастности к пожару в ККТ "Космос" в Екатеринбурге

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в причастности к пожару в ККТ "Космос". Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места ЧП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Следственными органами СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога), возбуждённое в связи с инцидентом.

- По предварительным сведениям, мужчина состоит на учёте у психиатра. Сейчас он доставлен в одну из городских больниц с обширными ожогами. Впоследствии планируется провести необходимый комплекс следственных действий с участием подозреваемого, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Добавим, полицейские и следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Принимаются меры к установлению и допросу свидетелей, причина пожара и мотивы совершённого преступления также выясняются.

Напомним, по версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра. Следственное управление просит всех граждан, которые стали очевидцами ЧП, сообщить имеющуюся информацию по следующим телефонам в Екатеринбурге: 8(343)297-71-61 (дежурный по следственному управлению СКР по Свердловской области) и 8(343)358-71-61 (телефон ГУ МВД РФ по Свердловской области).