80-летие первого губернатора Свердловской области уральцы отметят «Росселевскими чтениями»

Недавно Эдуард Россель был гостем «Областной газеты». Фото: Алексей Кунилов

По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева в течение ближайших двух месяцев на Среднем Урале пройдёт большой цикл мероприятий, посвящённых 80-летию первого губернатора нашего региона Эдуарда Росселя. В частности, на 3 октября запланирована научно-практическая конференция «Росселевские чтения».

Как сообщает областной департамент информполитки, эта конференция включена в программу IV Всероссийского форума по региональной экономике.

Кроме того, 7 сентября в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» откроется выставка «Эдуард Россель. Первый губернатор». На этой экспозиции свердловчане смогут увидеть вещи, которые первый губернатор региона подарил музею: около 2 тыс. экспонатов. В их числе есть фотографии о наиболее значимых событиях в жизни Среднего Урала, подарки от различных учреждений и делегаций.

Напомним, недавно Эдуард Россель был гостем «Областной газеты».