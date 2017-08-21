Эдуард Россель провёл шестнадцатую прямую линию в «ОГ»

За час Эдуард Россель ответил на двадцать вопросов, в том числе частного характера. Люди просили помощи в житейских проблемах и интересовались его мнением по актуальным вопросам. Фото: Алексей Кунилов

Практика прямых линий в стенах «Областной газеты» в 1998 году началась именно с Эдуарда Росселя — первого губернатора Свердловской области. За 12 лет на посту главы региона он провёл 15 прямых линий в «ОГ» и на днях он вернулся к нам на 16-ю уже в новом качестве — как член Совета Федерации. Его манера общения с уральцами осталась прежней: Россель умеет построить душевный, но при этом предельно конкретный разговор. В деталях знает регион, вплоть до каждой муниципальной дороги. За час гость побил рекорд, ответив на 20 вопросов читателей: большинство касались дорог и пенсий. «ОГ» приводит самые интересные ответы.

Алексей Марков, Нижний Тагил:

— Смирились ли вы с переносом выставки Russia Arms Expo?

Эдуард Россель:

— Я сожалею, что так получается. Выставка была приближена ко всем заводам, которые выпускают вооружение. Но, как мне сказал Евгений Владимирович(Куйвашев, врио губернатора. — Прим. ред.) — есть договорённость, что там будут проходить выставочные военные мероприятия — всё, что связано с танками.

Здесь достаточные площади — 300 квадратных километров, поэтому можно проводить и танковый биатлон. А чем ещё заполнять — нужно думать самим. Можно, например, организовать транспортную выставку, чтобы свою продукцию продемонстрировали НТМК, «Синара», можно показывать электровозы, скоростные электрички. Это было бы интересно всему миру и расширило бы рынок нашей продукции. Зимой на полигоне всегда проходила «Лыжня России» — туда съезжалась вся область. Возможно, стоит провести там выставку товаров народного потребления, возобновить эту программу. Я с Евгением Владимировичем Куйвашевым разговаривал — сейчас они поднимают все документы с советского периода на этот счёт. Можно проводить на этой площадке фармацевтические выставки, выставки сельскохозяйственной техники. У нас есть чем заполнить эту площадку.

Эдуард Штеле, Краснотурьинск:

— Я обращаюсь от лица инициативной группы. Краснотурьинский трамвай — визитная карточка города, но сегодня переживает нелучшие времена. Закрыт и демонтирован второй маршрут. В полурабочем состоянии находятся три старых вагона 1985 года выпуска, подаренные вами в начале 2000-х годов. 4 вагона «Спектр» неремонтопригодны и ржавеют под открытым небом (один из них уже порезан на металлолом, а стоимость вагона тогда составляла 7–8 млн рублей).

Фото: Алексей Кунилов

Эдуард Россель:

— Если какие-то пути сохранились — вопрос можно решить.

Эльвира Петровна Ширинкина, Екатеринбург:

— Эдуард Эргартович, у меня наболевший вопрос. Я считаю, что это позор для области. Скоро 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. У нас есть Широкореченский мемориал, но там указаны имена тех, кто умер в наших госпиталях, которые когда-то находились в зданиях школ. Но до сих пор не увековечены имена тех, кто ушёл на войну и погиб. Эта проблема уже подходила к решению, но решение вопроса отложили. Есть вариант решить это без больших затрат.

Эдуард Россель:

— А у вас есть эскиз?

— У нас в Архитектурной академии проводят конкурсы молодых архитекторов — было бы классно, если бы они задумались над этой проблемой. О каком патриотизме речь, если твой дед ушёл на войну, а ты даже не знаешь его имени? Расположить памятник можно в Дендрарии на 8 Марта, на Аллее памяти. Там готов подключиться председатель общественной организации «Семьи погибших воинов».

— Вообще, я вас поддерживаю. Я уже говорил об этом, кажется, с мэром города. У нас в области более 300 тысяч человек ушло на войну, а памятника погибшим нет.

— А вы были в Музее истории Екатеринбурга? Там есть «ретро-стол» с компьютером, который выдаёт информацию о почётных гражданах области. Можно оформить аналогичным образом, только с чёрным стеклом.

— Я переговорю об этом с главой администрации Екатеринбурга Александром Эдмундовичем Якобом.

Вадим Александрович Винер, президент Информационно-туристического центра Свердловской области, Екатеринбург:

— Эдуард Эргартович, мы с вами говорили про китайское захоронение в Верхотурье. Надо что-то делать. У нас есть соглашение, что мы должны содержать захоронение в надлежащем состоянии, но по факту оно не выполняется. Я обращался в Минобороны, и я прошу вас тоже подключиться к этому вопросу.

Фото: Алексей Кунилов

Эдуард Россель:

— Я помню, вы действительно рассказывали мне об этой ситуации.

— Да, мы с вами на ИННОПРОМе виделись. Администрация Верхотурья никак не реагирует, а от Минобороны я получил бумагу, что они вышли на переговоры с китайской стороной.

— В компетенцию администрации это и не входит. У нас был такой же случай с Японией — здесь похоронено много японцев. Без межправительственного решения вмешиваться туда нельзя. Это надо решать через правительство России. Они отработают этот вопрос с китайцами и будут решать вопрос об изъятии. Мне нужна будет расширенная справка от вас — отправьте документы на электронную почту приёмной.

— И второй вопрос: мы делаем музей Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Его отец строил Уралвагонзавод, а сейчас мы натыкаемся на дикое противодействие ряда чиновников, которые считают, что мнение вдовы не должно учитываться при сооружении музея. Хотелось бы тоже попросить вашей помощи. В этом году исполняется 80 лет, как не стало отца Окуджавы.

— Я знаю, я жил по улице Ленина, окно в окно с Окуджавой. Вы сказали, что вы обращались к местным властям, и вам отказывают. Я зафиксировал то, что вы сейчас сказали, и по всем сегодняшним вопросам с Евгением Куйвашевым обговорим, кто и что тормозит. Уже Евгений Владимирович будет давать соответствующие поручения.

Жильё, ЖКХ, задержки зарплаты

Валентина Кузьминична Ахматова, Карпинск:

— Эдуард Эргартович, я хотела поздравить вас с будущим днём рождения и пожелать вам здоровья, терпения, долгих лет жизни! Мне посчастливилось участвовать в одной из ваших избирательных кампаний. Мы до сих пор вас помним. Мой вопрос: когда молодым будут предоставлять социальное жильё? Моя внучка вынуждена снимать квартиру и тратить на это огромные деньги.

Эдуард Россель:

— Спасибо вам за добрые слова! Речь о социальном жилье идёт уже давно, и этим занимается правительство. Но буквально на днях президент банка ВТБ Андрей Костин был у Президента России Владимира Путина и доложил, что банк работает по программе финансирования и строительства социального жилья. Уже есть соответствующее поручение правительства. Жильё будет строиться под 11 процентов, к концу года будут давать кредит под 10 процентов. Это будет посильно. Я думаю, что эта программа будет реализовываться уже в следующем году. По итогам выборной кампании я буду встречаться с губернатором и прорабатывать этот вопрос, потому что кроме слов Костина нужно разработать областную программу строительства социального жилья. Тем более что ВТБ-банк будет давать кредиты. Строительные организации у нас есть.

Наталья Волнианко, посёлок Нейво-Рудянский, Кировградский ГО:

— В феврале у нас отключили газ. Управляющей компании в доме нет. Из-за того что много неблагополучных семей — большая задолженность. Когда у нас подключали газ, его проверяли по принципу подожжёной спички, а сейчас после участившихся случаев взрыва стали проверять по прибору — нужных показателей нет. Обращались в администрацию — вопрос не решается. Депутаты думы тоже молчат.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— Ясно. Ладно. Обратимся к тем, кто за это отвечает.

— Если можно — ещё один вопрос. Мы работали в Нейво-Рудянской геологоразведочной партии. Сейчас она закрыта, но нам уже три года не выплачивают зарплату.

— К прокурору обращались?

— Обращались.

— К какому прокурору?

— В Кировград.

— Понял, разберёмся.

Пенсия, льготы

Роза Михайловна Долгушева, Невьянск:

— Нельзя ли добавить пенсии детям войны? Не хватает на лекарства — у меня обширный инфаркт, сахарный диабет, лекарства дорогие…

Эдуард РОССЕЛЬ:

— Роза Михайловна, мне через два месяца 80 лет. Миленькая, я все эти проблемы знаю наизусть. Есть поручение президента не только детям войны, но и пенсионерам пересмотреть размер пенсии. И вероятно, что до конца года будет принято решение по этому вопросу. Я буду следить за тем, как проблема будет решаться.

— Спасибо вам!

— И вам здоровья и сто лет жизни!

Надежда Моисеевна Рябова, Екатеринбург:

— Нам с мужем по 87 лет, и мы инвалиды второй группы. Слышала по телевизору, что по федеральному закону мы не должны платить за капитальный ремонт: 70-летние платят по 50 процентов, все, кто после 80 лет — не платят. Но с нас берут деньги, и возвращают нам по 100 рублей. Спрашиваем — почему так, неужели Екатеринбург такой бедный? В ответ нам предлагают отказаться от льгот как труженикам тыла. Правильно ли это?

Эдуард РОССЕЛЬ:

— 87 лет — молодцы: в силу своего возраста вы и войну знаете, вас и 1937 год зацепил. Держаться вам дальше! Я постараюсь разобраться в этом. Вы делали обращения в районную администрацию?

— Я разговаривала с соцотделом районной администрации. Вообще везде так говорят. И Зяблицев (депутат Заксобрания Свердловской области. — Прим. «ОГ») вопрос поднимал, чтобы не платили те, кому больше 80 лет. Но мы продолжаем платить. А в этом месяце нам задержали выплаты льгот. Сказали, что ни ведомости не готовы, ни денег нет. Будут в следующем месяце.

— Вы получаете по 100 рублей на каждого или на семью?

— На каждого. Я не понимаю: нам гробы будут покупать взамен или что? Мы всё строили: я педагог, муж — бывший директор института «Уралгипроруда».

— Значит, мы с ним коллеги — я тоже закончил Горный институт.

— Я знаю, и очень вас уважаю, поэтому и решила вам позвонить.

— Понятно. Надежда Моисеевна, я считаю, что вы правильно ставите вопрос: людям в таком возрасте надо помогать. Я поговорю лично с председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

— Спасибо! Благополучия вам и долгих лет!

— Взаимно. И вам спасибо! Давайте будем держаться!

Дороги

Николай Анатольевич, Шалинский район:

— От посёлка Колпаковка до Чусовой в сторону села Сулем невозможно проехать по мостам, потому что дорога убитая и её некому содержать. Не можем выехать ни в Тагил, ни на север области. Дороги бесхозные, помогите нам, местные власти этот вопрос саботируют.

Фото: Алексей Кунилов

Эдуард РОССЕЛЬ:

— Я записал. А сколько там километров?

— От Колпаковки в сторону Сулема 17 километров. И в сторону деревни Харёнки — 40 километров.

— Договорились. Я записал.

Василий Николаевич Черников, посёлок Махнёво:

— В 2008 году производились работы на автодороге Комарова — Верхняя Синячиха — Махнёво. 900 метров осталось незаасфальтировано. Уже 9 лет работы не ведутся, и не знаю, будут ли вообще производиться.

Ещё когда-то был проект «Серебряное кольцо», и у нас в посёлке Махнёво планировалось строительство моста через реку Тагил (так как у нас посёлок разделён рекой на две части) и дороги на Карпунино. Но эти планы в настоящее время заморожены, а весной и летом у нас автомобильный мост через реку затопляет, и примерно 1,5 тысячи жителей посёлка и окрестных деревень остаются отрезанными от посёлка и автомобильной связи Алапаевск — Екатеринбург. Будут ли ремонтировать мост через реку Тагил и автодорогу от Комарова? Каждый год размывает русло реки, надо усилить металлоконструкции моста и поменять покрытие.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— Договорились, Василий Николаевич, я доведу это до всех людей, которые отвечают за дороги. Я записал: не заасфальтировано 900 метров дороги от Комарова, и автомобильный мост через Тагил требует реконструкции, так как посёлок разделён пополам рекой.

— Всё правильно! Спасибо.

Владимир Николаевич Третьяков, посёлок Шаля:

— У нас рушится дорога Юрмыс — Корзуновка, длина дороги 40 километров.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— А на чьём балансе дорога?

— На баланс никто брать не хочет.

— Поэтому её никто не ремонтирует. Договорились, я обязательно переговорю.

Екатерина Михайловна Мукосеева, Красноуфимск:

— Обращаюсь от имени общественности города Красноуфимска с вопросом, которым занимаюсь с 2011 года, это объездная дорога. Все министры, которые у нас бывают, посещали эту дорогу, мы сами писали обращения, бывали на приёмах. Ответ один — денег нет, хотя дорогу обещали построить в 2016 году. Задыхаемся выхлопными газами, часто случаются аварии. Может быть, надоедаю вам, но под лежачий камень вода не течёт, вот и пишем понемножку. Мне уже 62 года, и выйдя на пенсию, я начала этим вопросом заниматься.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— Екатерина Михайловна, 60 лет — это ещё молодая женщина! Что касается Красноуфимска, я знаю, что там нужен объезд. Ещё Ельцин сделал дорогу от Екатеринбурга до Серова, правда, не закончил её. Я завершил её, сделал все объезды. Дошли до Серова, Кушвы, потом пошли дальше — Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск. Пришли в Ивдель, и оттуда ушли в Ханты-Мансийский край.

— Знаем, знаем. У меня родственница 10 лет живет в Югорске — дорога там была убитая…

— Вот видите, а сейчас там асфальт.

— Не ожидала, что смогу с вами поговорить, но в результате получилось, и может быть, удастся пробить этот вопрос. Объездная дорога — мечта всех красноуфимцев.

— Ясно, так и запишем: мечта всех красноуфимцев. Запишите, это очень ценные слова.

Развитие муниципалитетов

Марина Савельева, Екатеринбург:

— Как вы относитесь к идее снести недостроенную телебашню? В своё время предполагалось множество вариантов реконструкции.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— В своё время я боролся за то, чтобы нам передали эту башню, и имел совершенно определённое понимание, как с ней поступить. К сожалению, этот вопрос не смог решить Ельцин — я к нему обращался, были поручения председателей правительства РФ Степашина и Медведева. Все давали поручения, но башню не передали. Если бы передали, то там всё давно было бы сделано. Я обрадовался, что Евгений Владимирович Куйвашев объявил конкурс на реконструкцию башни, его провели, подвели итоги, и я думал, что дальше всё пойдёт хорошо. А сейчас узнаю, что якобы (я ещё не разговаривал с Евгением Владимировичем на эту тему, и для меня это новость) её будут взрывать, сносить. Моё личное мнение — это неправильно. Потому что во всём мире — а мне посчастливилось объездить почти весь мир — в крупных городах телевышка является акцентом в городе, привлекает людей. Её можно достроить и сделать очень красивый центр. Она готова — там надо смонтировать 165 метров металлоконструкций, покрасить и поставить оборудование и для телевидения, и для сотовой связи. У нас вообще манера: то церкви сломать, то ещё что-то разрушить. На Западе смотришь: церкви не используются, но в Праге я видел в церкви центр органной музыки. В другой церкви — музей, в третьей — ещё что-то. Ничего не бросают! Затрачены колоссальные деньги, и вот — взять и взорвать. Я не понимаю!

Владимир Фёдорович Шиляш, Кировград:

— Сейчас я нахожусь на пенсии. Мы строим храм в посёлке Лёвиха, под Кировградом. Проблема в деньгах — нам одним не справиться. Поселение небольшое, а предприятий нет.

Эдуард РОССЕЛЬ:

— А сколько кирпича надо?

— 240 тысяч, согласно проекту.

— Хорошая церковь. Договорились, я переговорю с Евгением Владимировичем на эту тему.

Все поступившие вопросы будут внесены в протокол, который Эдуард Россель передаст врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву.