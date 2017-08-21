Эдуард Россель провёл шестнадцатую прямую линию в «ОГ»

Практика прямых линий в стенах «Областной газеты» в 1998 году началась именно с Эдуарда Росселя — первого губернатора Свердловской области. За 12 лет на посту главы региона он провёл 15 прямых линий в «ОГ» и на днях он вернулся к нам на 16-ю уже в новом качестве — как член Совета Федерации. Его манера общения с уральцами осталась прежней: Россель умеет построить душевный, но при этом предельно конкретный разговор. В деталях знает регион, вплоть до каждой муниципальной дороги. За час гость побил рекорд, ответив на 20 вопросов читателей: большинство касались дорог и пенсий. «ОГ» приводит самые интересные ответы.
Алексей Марков, Нижний Тагил:
— Смирились ли вы с переносом выставки Russia Arms Expo?
Эдуард Россель:
— Я сожалею, что так получается. Выставка была приближена ко всем заводам, которые выпускают вооружение. Но, как мне сказал Евгений Владимирович(Куйвашев, врио губернатора. — Прим. ред.) — есть договорённость, что там будут проходить выставочные военные мероприятия — всё, что связано с танками.
Здесь достаточные площади — 300 квадратных километров, поэтому можно проводить и танковый биатлон. А чем ещё заполнять — нужно думать самим. Можно, например, организовать транспортную выставку, чтобы свою продукцию продемонстрировали НТМК, «Синара», можно показывать электровозы, скоростные электрички. Это было бы интересно всему миру и расширило бы рынок нашей продукции. Зимой на полигоне всегда проходила «Лыжня России» — туда съезжалась вся область. Возможно, стоит провести там выставку товаров народного потребления, возобновить эту программу. Я с Евгением Владимировичем Куйвашевым разговаривал — сейчас они поднимают все документы с советского периода на этот счёт. Можно проводить на этой площадке фармацевтические выставки, выставки сельскохозяйственной техники. У нас есть чем заполнить эту площадку.
Эдуард Штеле, Краснотурьинск:
— Я обращаюсь от лица инициативной группы. Краснотурьинский трамвай — визитная карточка города, но сегодня переживает нелучшие времена. Закрыт и демонтирован второй маршрут. В полурабочем состоянии находятся три старых вагона 1985 года выпуска, подаренные вами в начале 2000-х годов. 4 вагона «Спектр» неремонтопригодны и ржавеют под открытым небом (один из них уже порезан на металлолом, а стоимость вагона тогда составляла 7–8 млн рублей).
Фото: Алексей Кунилов
Эдуард Россель:
— Если какие-то пути сохранились — вопрос можно решить.
Эльвира Петровна Ширинкина, Екатеринбург:
— Эдуард Эргартович, у меня наболевший вопрос. Я считаю, что это позор для области. Скоро 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. У нас есть Широкореченский мемориал, но там указаны имена тех, кто умер в наших госпиталях, которые когда-то находились в зданиях школ. Но до сих пор не увековечены имена тех, кто ушёл на войну и погиб. Эта проблема уже подходила к решению, но решение вопроса отложили. Есть вариант решить это без больших затрат.
Эдуард Россель:
— А у вас есть эскиз?
— У нас в Архитектурной академии проводят конкурсы молодых архитекторов — было бы классно, если бы они задумались над этой проблемой. О каком патриотизме речь, если твой дед ушёл на войну, а ты даже не знаешь его имени? Расположить памятник можно в Дендрарии на 8 Марта, на Аллее памяти. Там готов подключиться председатель общественной организации «Семьи погибших воинов».
— Вообще, я вас поддерживаю. Я уже говорил об этом, кажется, с мэром города. У нас в области более 300 тысяч человек ушло на войну, а памятника погибшим нет.
— А вы были в Музее истории Екатеринбурга? Там есть «ретро-стол» с компьютером, который выдаёт информацию о почётных гражданах области. Можно оформить аналогичным образом, только с чёрным стеклом.
— Я переговорю об этом с главой администрации Екатеринбурга Александром Эдмундовичем Якобом.
Вадим Александрович Винер, президент Информационно-туристического центра Свердловской области, Екатеринбург:
— Эдуард Эргартович, мы с вами говорили про китайское захоронение в Верхотурье. Надо что-то делать. У нас есть соглашение, что мы должны содержать захоронение в надлежащем состоянии, но по факту оно не выполняется. Я обращался в Минобороны, и я прошу вас тоже подключиться к этому вопросу.
Фото: Алексей Кунилов
Эдуард Россель:
— Я помню, вы действительно рассказывали мне об этой ситуации.
— Да, мы с вами на ИННОПРОМе виделись. Администрация Верхотурья никак не реагирует, а от Минобороны я получил бумагу, что они вышли на переговоры с китайской стороной.
— В компетенцию администрации это и не входит. У нас был такой же случай с Японией — здесь похоронено много японцев. Без межправительственного решения вмешиваться туда нельзя. Это надо решать через правительство России. Они отработают этот вопрос с китайцами и будут решать вопрос об изъятии. Мне нужна будет расширенная справка от вас — отправьте документы на электронную почту приёмной.
— И второй вопрос: мы делаем музей Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Его отец строил Уралвагонзавод, а сейчас мы натыкаемся на дикое противодействие ряда чиновников, которые считают, что мнение вдовы не должно учитываться при сооружении музея. Хотелось бы тоже попросить вашей помощи. В этом году исполняется 80 лет, как не стало отца Окуджавы.
— Я знаю, я жил по улице Ленина, окно в окно с Окуджавой. Вы сказали, что вы обращались к местным властям, и вам отказывают. Я зафиксировал то, что вы сейчас сказали, и по всем сегодняшним вопросам с Евгением Куйвашевым обговорим, кто и что тормозит. Уже Евгений Владимирович будет давать соответствующие поручения.
Жильё, ЖКХ, задержки зарплаты
Валентина Кузьминична Ахматова, Карпинск:
— Эдуард Эргартович, я хотела поздравить вас с будущим днём рождения и пожелать вам здоровья, терпения, долгих лет жизни! Мне посчастливилось участвовать в одной из ваших избирательных кампаний. Мы до сих пор вас помним. Мой вопрос: когда молодым будут предоставлять социальное жильё? Моя внучка вынуждена снимать квартиру и тратить на это огромные деньги.
Эдуард Россель:
— Спасибо вам за добрые слова! Речь о социальном жилье идёт уже давно, и этим занимается правительство. Но буквально на днях президент банка ВТБ Андрей Костин был у Президента России Владимира Путина и доложил, что банк работает по программе финансирования и строительства социального жилья. Уже есть соответствующее поручение правительства. Жильё будет строиться под 11 процентов, к концу года будут давать кредит под 10 процентов. Это будет посильно. Я думаю, что эта программа будет реализовываться уже в следующем году. По итогам выборной кампании я буду встречаться с губернатором и прорабатывать этот вопрос, потому что кроме слов Костина нужно разработать областную программу строительства социального жилья. Тем более что ВТБ-банк будет давать кредиты. Строительные организации у нас есть.
Наталья Волнианко, посёлок Нейво-Рудянский, Кировградский ГО:
— В феврале у нас отключили газ. Управляющей компании в доме нет. Из-за того что много неблагополучных семей — большая задолженность. Когда у нас подключали газ, его проверяли по принципу подожжёной спички, а сейчас после участившихся случаев взрыва стали проверять по прибору — нужных показателей нет. Обращались в администрацию — вопрос не решается. Депутаты думы тоже молчат.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Ясно. Ладно. Обратимся к тем, кто за это отвечает.
— Если можно — ещё один вопрос. Мы работали в Нейво-Рудянской геологоразведочной партии. Сейчас она закрыта, но нам уже три года не выплачивают зарплату.
— К прокурору обращались?
— Обращались.
— К какому прокурору?
— В Кировград.
— Понял, разберёмся.
Пенсия, льготы
Роза Михайловна Долгушева, Невьянск:
— Нельзя ли добавить пенсии детям войны? Не хватает на лекарства — у меня обширный инфаркт, сахарный диабет, лекарства дорогие…
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Роза Михайловна, мне через два месяца 80 лет. Миленькая, я все эти проблемы знаю наизусть. Есть поручение президента не только детям войны, но и пенсионерам пересмотреть размер пенсии. И вероятно, что до конца года будет принято решение по этому вопросу. Я буду следить за тем, как проблема будет решаться.
— Спасибо вам!
— И вам здоровья и сто лет жизни!
Надежда Моисеевна Рябова, Екатеринбург:
— Нам с мужем по 87 лет, и мы инвалиды второй группы. Слышала по телевизору, что по федеральному закону мы не должны платить за капитальный ремонт: 70-летние платят по 50 процентов, все, кто после 80 лет — не платят. Но с нас берут деньги, и возвращают нам по 100 рублей. Спрашиваем — почему так, неужели Екатеринбург такой бедный? В ответ нам предлагают отказаться от льгот как труженикам тыла. Правильно ли это?
Эдуард РОССЕЛЬ:
— 87 лет — молодцы: в силу своего возраста вы и войну знаете, вас и 1937 год зацепил. Держаться вам дальше! Я постараюсь разобраться в этом. Вы делали обращения в районную администрацию?
— Я разговаривала с соцотделом районной администрации. Вообще везде так говорят. И Зяблицев (депутат Заксобрания Свердловской области. — Прим. «ОГ») вопрос поднимал, чтобы не платили те, кому больше 80 лет. Но мы продолжаем платить. А в этом месяце нам задержали выплаты льгот. Сказали, что ни ведомости не готовы, ни денег нет. Будут в следующем месяце.
— Вы получаете по 100 рублей на каждого или на семью?
— На каждого. Я не понимаю: нам гробы будут покупать взамен или что? Мы всё строили: я педагог, муж — бывший директор института «Уралгипроруда».
— Значит, мы с ним коллеги — я тоже закончил Горный институт.
— Я знаю, и очень вас уважаю, поэтому и решила вам позвонить.
— Понятно. Надежда Моисеевна, я считаю, что вы правильно ставите вопрос: людям в таком возрасте надо помогать. Я поговорю лично с председателем Заксобрания Людмилой Бабушкиной.
— Спасибо! Благополучия вам и долгих лет!
— Взаимно. И вам спасибо! Давайте будем держаться!
Дороги
Николай Анатольевич, Шалинский район:
— От посёлка Колпаковка до Чусовой в сторону села Сулем невозможно проехать по мостам, потому что дорога убитая и её некому содержать. Не можем выехать ни в Тагил, ни на север области. Дороги бесхозные, помогите нам, местные власти этот вопрос саботируют.
Фото: Алексей Кунилов
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Я записал. А сколько там километров?
— От Колпаковки в сторону Сулема 17 километров. И в сторону деревни Харёнки — 40 километров.
— Договорились. Я записал.
Василий Николаевич Черников, посёлок Махнёво:
— В 2008 году производились работы на автодороге Комарова — Верхняя Синячиха — Махнёво. 900 метров осталось незаасфальтировано. Уже 9 лет работы не ведутся, и не знаю, будут ли вообще производиться.
Ещё когда-то был проект «Серебряное кольцо», и у нас в посёлке Махнёво планировалось строительство моста через реку Тагил (так как у нас посёлок разделён рекой на две части) и дороги на Карпунино. Но эти планы в настоящее время заморожены, а весной и летом у нас автомобильный мост через реку затопляет, и примерно 1,5 тысячи жителей посёлка и окрестных деревень остаются отрезанными от посёлка и автомобильной связи Алапаевск — Екатеринбург. Будут ли ремонтировать мост через реку Тагил и автодорогу от Комарова? Каждый год размывает русло реки, надо усилить металлоконструкции моста и поменять покрытие.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Договорились, Василий Николаевич, я доведу это до всех людей, которые отвечают за дороги. Я записал: не заасфальтировано 900 метров дороги от Комарова, и автомобильный мост через Тагил требует реконструкции, так как посёлок разделён пополам рекой.
— Всё правильно! Спасибо.
Владимир Николаевич Третьяков, посёлок Шаля:
— У нас рушится дорога Юрмыс — Корзуновка, длина дороги 40 километров.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— А на чьём балансе дорога?
— На баланс никто брать не хочет.
— Поэтому её никто не ремонтирует. Договорились, я обязательно переговорю.
Екатерина Михайловна Мукосеева, Красноуфимск:
— Обращаюсь от имени общественности города Красноуфимска с вопросом, которым занимаюсь с 2011 года, это объездная дорога. Все министры, которые у нас бывают, посещали эту дорогу, мы сами писали обращения, бывали на приёмах. Ответ один — денег нет, хотя дорогу обещали построить в 2016 году. Задыхаемся выхлопными газами, часто случаются аварии. Может быть, надоедаю вам, но под лежачий камень вода не течёт, вот и пишем понемножку. Мне уже 62 года, и выйдя на пенсию, я начала этим вопросом заниматься.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Екатерина Михайловна, 60 лет — это ещё молодая женщина! Что касается Красноуфимска, я знаю, что там нужен объезд. Ещё Ельцин сделал дорогу от Екатеринбурга до Серова, правда, не закончил её. Я завершил её, сделал все объезды. Дошли до Серова, Кушвы, потом пошли дальше — Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск. Пришли в Ивдель, и оттуда ушли в Ханты-Мансийский край.
— Знаем, знаем. У меня родственница 10 лет живет в Югорске — дорога там была убитая…
— Вот видите, а сейчас там асфальт.
— Не ожидала, что смогу с вами поговорить, но в результате получилось, и может быть, удастся пробить этот вопрос. Объездная дорога — мечта всех красноуфимцев.
— Ясно, так и запишем: мечта всех красноуфимцев. Запишите, это очень ценные слова.
Развитие муниципалитетов
Марина Савельева, Екатеринбург:
— Как вы относитесь к идее снести недостроенную телебашню? В своё время предполагалось множество вариантов реконструкции.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— В своё время я боролся за то, чтобы нам передали эту башню, и имел совершенно определённое понимание, как с ней поступить. К сожалению, этот вопрос не смог решить Ельцин — я к нему обращался, были поручения председателей правительства РФ Степашина и Медведева. Все давали поручения, но башню не передали. Если бы передали, то там всё давно было бы сделано. Я обрадовался, что Евгений Владимирович Куйвашев объявил конкурс на реконструкцию башни, его провели, подвели итоги, и я думал, что дальше всё пойдёт хорошо. А сейчас узнаю, что якобы (я ещё не разговаривал с Евгением Владимировичем на эту тему, и для меня это новость) её будут взрывать, сносить. Моё личное мнение — это неправильно. Потому что во всём мире — а мне посчастливилось объездить почти весь мир — в крупных городах телевышка является акцентом в городе, привлекает людей. Её можно достроить и сделать очень красивый центр. Она готова — там надо смонтировать 165 метров металлоконструкций, покрасить и поставить оборудование и для телевидения, и для сотовой связи. У нас вообще манера: то церкви сломать, то ещё что-то разрушить. На Западе смотришь: церкви не используются, но в Праге я видел в церкви центр органной музыки. В другой церкви — музей, в третьей — ещё что-то. Ничего не бросают! Затрачены колоссальные деньги, и вот — взять и взорвать. Я не понимаю!
Владимир Фёдорович Шиляш, Кировград:
— Сейчас я нахожусь на пенсии. Мы строим храм в посёлке Лёвиха, под Кировградом. Проблема в деньгах — нам одним не справиться. Поселение небольшое, а предприятий нет.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— А сколько кирпича надо?
— 240 тысяч, согласно проекту.
— Хорошая церковь. Договорились, я переговорю с Евгением Владимировичем на эту тему.
Все поступившие вопросы будут внесены в протокол, который Эдуард Россель передаст врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву.
Вопросы с сайта "ОГ"
— Практически каждый год у нас появляется муниципалитет, где наблюдается кризис власти: два года назад это был Реж, где распустили думу. В прошлом году — Артёмовский, там дума 15 раз не могла внести поправку в устав об отказе от прямых выборов мэра. Сейчас это Богданович: выборы, которые прошли в начале августа, прокуратура признала нелегитимными, поэтому в городе возникло «двоевластие». Должна ли областная власть вмешиваться в эти муниципальные конфликты?
Эдуард РОССЕЛЬ:
— У нас достаточное законодательство, чтобы они могли справиться сами. Я смотрел информацию и понял, что в Богдановиче главу сняли незаконно, он должен был просто обратиться к прокурору, и всё было бы в порядке. Суд как раз встал на его сторону, а депутаты «отгребают» назад.
— Какие у нас шансы принять Всемирную выставку ЭКСПО? Как вы относитесь к этой идее?
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Идея замечательная, мы один раз уже пытались — объездили всех, но не получились — перебил Дубай. От него выступала девушка — я видел по Интернету её выступление, против него бесполезно было бороться. Я был свидетелем военной выставки в Дубае: танки и самоходные установки ездили по песку, который был покрыт зелёным ковром под траву.
Я уже не говорю об организации самой выставки. На это тратятся миллиарды долларов. Таких возможностей у нас мало, а второй раз Эмираты не имеют права проводить ЭКСПО. Но есть другие конкуренты. Вопрос очень тяжёлый, и силами области его не решить. Я помню прошлую поездку. Многие ездили отсюда, встречались с послами, и ничего из этого не получилось. Здесь должна быть самая мощная «артиллерия» — президент, председатель правительства, председатели Госдумы и Совета Федерации. Эти четыре человека могут решить этот вопрос.
Наша задача — готовить выставку. Я смотрел план, который, по-моему, уже обсуждался и утверждён, — в районе ВИЗа будет целый квартал. Там колоссальные затраты. То, что там придумали — конечно, замечательно. И требуется помощь федерального бюджета, частных компаний, наших олигархов. У нас достаточно олигархов (в хорошем смысле слова), богатых людей, которые могли бы способствовать проведению этой выставки. Время до 2025 года есть — можно построить этот квартал.
Но тут есть момент, который нужно учитывать. До выставки у нас 8 лет, а через 6 лет у нас 300 лет Екатеринбургу. Я ещё раз переговорю с Евгением Владимировичем Куйвашевым и буду участвовать в этом — надо организовать мероприятия, утверждённые правительством России, где 300-летие Екатеринбурга было бы увязано с этой выставкой. Будет значительно дешевле, если две проблемы будут решаться одновременно. С точки зрения правительства надо решить три вопроса: первый — к 300-летию надо бы построить поперечную линию метро от ВИЗа до УПИ. Это 90 млрд рублей. Это немного. По 15 млрд каждый год в течение 6 лет. У нас есть своя организация, которая строит метро. Техникой и материалами мы обеспечены. Проектная организация есть. Схема уже проработана — намечена трасса от ВИЗа до УПИ. Вопрос только в финансировании.
Второй вопрос, который надо решить к 300-летию — дорожные развязки. Здесь побольше затраты, но не решать это нельзя. Я начал строить дорожное кольцо вокруг Екатеринбурга протяжённостью 80 километров. И мы за моё время прошли где-то 60 километров. Сейчас Евгений Владимирович Куйвашев один этап уже пустил, вышли на полевское направление, сейчас последний этап: полевское — Челябинский тракт. Там уже сегодня строят развязку. Если эти развязки сделать, то Екатеринбург просто вздохнёт! Это будет другой город. Он и так изменился, в 90-м году это была большая деревня — извините, я не хочу никого обидеть. А сейчас это город европейского типа. И для того чтобы он полностью соответствовал этому статусу — надо построить и метро, и развязки. Тем метро, которое мы построили, за год пользуется 75 млн человек. Сделаем ветку поперёк — будет ещё 75 млн. Люди будут ездить под землёй. Исчезнут трамваи, троллейбусы, дороги расширятся.
И третья задача — провести выставку. Если Владимир Владимирович Путин займётся этим делом — я думаю, что он может победить. Это будет большущий рывок вперёд не только для Екатеринбурга, но и для всей области.
Больше ничего не надо делать — пусть жизнь идёт своим чередом. Надо решить эти вопросы — будет совсем другая область. 6 лет осталось. За 6 лет можно очень много сделать. И надо обязательно добиться постановления правительства, потому что у нас необычный город. Он построен по решению Петра Первого и с согласия Екатерины. У нас колоссальная история! Такой истории у городов нет. Есть у Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и немножко у Казани.
— Как здоровье супруги Аиды Александровны? Многие переживают, спрашивают.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Могу ответить так — в соответствии с возрастом. Она очень мужественный человек: боевая, крепкая. Если Маргарет Тэтчер была железная леди — эта против неё железная леди в кубе.
— В «Областной газете» больше 10 лет существовало молодёжное приложение «Новая Эра». Вы поддержали её создание. В первом выпуске на первой полосе вышла ваша вступительная речь. С сентября в «Областной газете» будет выходить «СверхНовая Эра». Как вы считаете, нужны ли детям газеты, или Интернет и ютуб уже всё заменили?
Фото: Алексей Кунилов
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Обязательно нужна газета! Вы сейчас задали очень проблемный вопрос. Мы потеряли несколько поколений. Сейчас наступает эпоха «курящих бабушек» и бабушек, которые имеют татуировки. Нам надо коренным образом изменить отношение к детям начиная с того момента, когда ребёнок лежит поперёк лавки. Мы срочно должны воспитать совершенно новые поколения. Нам нужно изменить прессу. По телевидению показывают, как убивают, мучают, пытают, насилуют и обманывают людей. Мы показываем самые плохие черты рыночной экономики и прививаем это детишкам. Они быстрее начинают играть в компьютерные игры, чем говорить, а это воспитывает в ребёнке жестокость.
Во-вторых, детишек нужно уравнять вне зависимости от доходов родителей. Когда я был губернатором, в школу детишки стали ходить кто в чём, девочки начали носить дорогие клипсы. Буфеты стали делать: «побогаче — туда, победнее — туда». Форма должна быть одинаковой у всех, вне зависимости от состояния родителей. Тогда дети относятся друг к другу одинаково: ходят в одну столовую, учатся по одним учебникам. Украшений никаких не должно быть. В Японии детям дают свободу только до шести лет. Их ставят в жёсткие рамки и воспитывают из них толковых людей. В Японии вы не увидите то, что показывают у нас.
Мы потеряли и теряем сейчас молодёжь. Есть талантливая молодёжь, и её много. Растёт масса детей, которые хотят быть богатыми за одну минуту. Сейчас дети уже в садике получают хорошее образование, и в первом классе уже умеют читать. Мы достигли определённого уровня — а следующее поколение должно уйти ещё дальше. Главное, чтобы это поколение было здоровым.
— В августе исполнилось 15 лет с момента запуска Кольцевой автодороги после реконструкции. В народе её прозвали «Россельбаном». Расскажите, как эта реконструкция началась и какие ожидания вы с ней связывали?
Эдуард РОССЕЛЬ:
— У меня было определённое представление, как продвигать Свердловскую область в мир. Поэтому я обращал внимание на все въезды в Екатеринбург. Они должны быть такие, что ты въезжаешь в приличный город: дорога широкая, чистая, аккуратная. Мы Тюменский тракт очень поддерживали.
Вокзал должен быть вокзалом. Мы же реконструировали вокзал. Я очень хотел повторить здесь Лейпциг и сделать крытый перрон. Не ошибусь, если скажу, что в год через наш вокзал проходит около 30 миллионов человек. Если на вокзале всё сделано по-человечески, начиная от сидений и заканчивая обслуживанием в кассе, пассажиры приедут домой и расскажут об этом.
Дальше — аэропорт. В советские годы единицы иностранцев приезжали к нам в сопровождении КГБ по утверждённому плану. А сейчас — миллионы человек. В этом году мы реально выходим на пять миллионов пассажиров, которые проходят через аэропорт. Это пассажиры со всего земного шара. Именно поэтому я занимался этим вопросом лично и лично просматривал документацию. Проект два раза завернули по моим замечаниям, но сегодня мы имеем аэропорт, который занимает первое место от Урала и до Дальнего Востока. Сделали аэропорт — должна быть и дорога от него в город. Поэтому дорогу спроектировали, несмотря на то, что денег не хватало. Так же как и Машинную улицу. Не было бы хорошей дороги по улице Машинной — представляете, что бы было? Это сейчас она идёт в 4 ряда, а тогда была только одна дорога. Я каждый день езжу по ней на работу и вижу, насколько она востребована. А когда только её открыли — по ней шло очень мало машин: народ ещё не знал об этом, должно было сработать сарафанное радио. Откуда бы ни приезжали люди, они должны видеть, что это суперобласть.
И когда мы сделали этот аэропорт и дорогу, нам говорят иностранцы: «У вас такая дорога прекрасная! Надо было ещё сделать дорогу с Уралхиммаша у гостиницы «Рамада». Помню, заставил уральского девелопера Владимира Конькова сделать гостиницу на искусственном пруду. Говорю, будет самое большое заполнение. Я всё-таки заставил его это сделать — теперь он, когда меня видит, благодарит. У гостиницы в будни заполнение 98 процентов, в пятницу, субботу, воскресенье — 100 процентов, целый конкурс на заселение. А сейчас на подъезде к «Рамаде» надо сделать дорогу и полную развязку. Сейчас же там жильё строится. Я когда-то говорил, что Кольцовская дорога будет обустроена вся, и слева и справа будет всё застроено, мы видим — так и идёт.
А о том, что дорогу называют «Россельбаном», я первый раз сам услышал в Совете Федерации от Николая Ивановича Рыжкова. Он говорит: «Я приехал к вам, мне таксист говорит — поедем по Фиделевской дороге или по Россельбану? Я говорю, давай по Россельбану. Хорошую дорогу сделали».
Выставку «ИННОПРОМ» я хотел сделать между улицей Машинной и Парком культуры и отдыха. Идея была совсем другая. Если бы вы посмотрели техпроект, который я сделал в своё время и согласовал с Германией, и они взялись за эксплуатацию этой выставки, за раскрутку… Сейчас выставка проходит, но она не вписана в мировую сеть. Эта выставка, если бы была в мировой сети, работала бы каждый день. А значит, все гостиницы и рестораны сразу бы стали более востребованы. В месте, где сейчас проходит выставка, я хотел построить корпус на 7 этажей и «захватить» интернет-торговлю в России. Это я в душе носил, никому не говорил. Мы бы успели захватить оптовую торговлю на Урале. Когда я был губернатором, утвердил план строительства оптовых складов — до сих пор строительство идёт.
— Сейчас новый Шёлковый путь китайский идёт южнее Свердловской области, и он может нас обойти, и с нами может случиться то же, что случилось с Верхотурьем, которое когда-то было на тракте, а сейчас оказалось в стороне.
Эдуард РОССЕЛЬ:
— Я думаю, вряд ли, потому что магистральная железная дорога «Москва — Владивосток» — другой дороги такой нет, и Екатеринбург никак не миновать. Объездные дороги есть, хотя, конечно, тут надо шевелиться, потому что челябинцы занимаются очень оперативно, они хотят, чтобы пятая дорога прошла через них.