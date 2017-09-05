Марина Влади сегодня посетит Екатеринбург

Возлюбленная Владимира Высоцкого Марина Влади приезжает в Екатеринбург. Как сообщается на сайте киноконцертного театра "Космос", сегодня, 5 сентября, пройдёт торжественная церемония присуждения французской актрисе титула "Декабристки ХХ века".

В рамках программы в ККТ "Космос" покажут документальный фильм "Мария Влади и Владимир Высоцкий". Отмечается, что картину впервые увидит широкий зритель.

В завершении вечера состоится концертное выступление музыканта, актёра театра — студии "Голос" Алексея Кудрявцева (Чехия), который исполнит самые известные песни Владимира Высоцкого.

Мероприятие пройдёт в ККТ "Космос". Несмотря на вчерашний поджог, информации об отмене встречи не поступало.