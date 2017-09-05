Названы лучшие экспортёры среди малого и среднего бизнеса в Свердловской области

В Свердловской области подведены итоги конкурса "Лучший экспортёр среди малого и среднего бизнеса-2017". Победителями стали пять производственных компаний из Екатеринбурга, Заречного, Первоуральска и Камышловского района, сообщает областной департамент информполитики.

В этом году в конкурсе приняли участие 20 компаний. Победителями стали: в номинации "Микробизнес" – "РТК" (Екатеринбург), в номинации "Малый бизнес" – Первоуральский автоагрегатный завод, в номинации "Средний бизнес" – племенной птицеводческий репродуктор "Свердловский" (Камышловский район, д. Баранникова), в номинации "Хайтек" – "Атерма-Экспорт" (Екатеринбург), в номинации "Прорыв" – "Уралактив" (Заречный).

Все победители примут участие в конкурсе "Лучший экспортёр УрФО", итоги которого подведут осенью.

- Только 0,25% малых и средних предприятий Свердловской области являются экспортёрами. Начать поставлять свою продукцию за рубеж непросто: надо знать рынок, требования иностранного законодательства, учитывать особенности с точки зрения финансов и платежей. Это ещё и большой риск. Проведённый конкурс - возможность поощрить смелых предпринимателей, – отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.

Добавим, объём экспорта Свердловской области за 2016 год составляет 7,12 млрд долларов США, регион занимает седьмое место в РФ. Экспортную деятельность ведут более 700 свердловских компаний, из которых 500 - малый и средний бизнес.

Отметим, Международный центр Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства готов дать консультации предприятиям по выходу на зарубежные рынки, помочь с сертификацией, переводом материалов и поиском партнёров.