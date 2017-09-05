Политика 5 сентября 2017, 17:42

В Доме кино состоится показ фильма об Эдуарде Росселе

Эдуард Россель общается.

Зрителям покажут сразу две киноленты: «Эдуард» и «Канатка». Фото: Павел Ворожцов

6 сентября в Доме кино состоится показ фильма об Эдуарде Росселе. Он будет приурочен к 80-летиюпервого губернатора Свердловской области.

Как сообщил областной департамент информполитики, зрителям покажут сразу две киноленты: «Эдуард» и «Канатка». Планируется, что фильмы представят автор картин уральский режиссёр Геннадий Шеваров и сам Эдуард Россель. Начало - в 17:00.

Напомним, что по поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева в течение ближайших двух месяцев на Среднем Урале пройдёт большой цикл мероприятий, посвящённых 80-летию первого губернатора региона Эдуарда Росселя. 

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