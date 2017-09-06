Суд решил арестовать до 3 ноября 2017 года Дениса Мурашова, подозреваемого в поджоге ККТ «Космос»

Денис Мурашов пробудет под арестом до 3 ноября 2017 года. Фото: Александр Исаков

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Ленинский районный суд Екатеринбурга поддержал ходатайство следователя об аресте 39-летнего жителя Ирбита Дениса Мурашова до 3 ноября 2017 года. Напомним, этот гражданин подозревается в поджоге ККТ «Космос».

По данным пресс-службы Свердловского областного суда, это постановление ещё не вступило в законную силу. У защиты обвиняемого есть три дня на его обжалование.

Как ранее сообщала «ОГ», Денис Мурашов проходит как подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества, совершённое путём поджога).