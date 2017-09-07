Учёные рассказали о последствиях самой мощной вспышки на Солнце

Самая мощная вспышка за последние 12 лет произошла 6 сентября. Фото: NASA

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды США сообщили, что произошедшая самая мощная за последние 12 лет вспышка на Солнце откликнется сегодня, 7 сентября, сильной геомагнитной бурей. Взрыв был зафиксирован 6 сентября.

Взрыв на Солнце произошёл в точке, которая обращена в сторону Земли, поэтому, по мнению учёных, воздействие на нашу планету будет максимальным. 8 и 9 сентября ожидается новый выброс коронарной массы (вещество из солнечной короны) в связи с рекордной вспышкой. Всё это повлияет на магнитное поле Земли. Учёные не исключают вероятность новых вспышек.

Отметим, начало магнитной бури может повлечь ухудшение самочувствия метеозависимых людей, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Добавим, вспышка привела к ухудшению связи на территории Европы и Америки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Сергея Гайдаша. По мнению специалиста, взрыв также несёт угрозу отказов космической техники и систем связи.