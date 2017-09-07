Евгений Куйвашев принял участие в презентации выставки «Эдуард Россель. Первый губернатор»

Евгений Куйвашев и Эдуард Россель вместе осмотрели экспозицию выставки. Фото: областной департамент информполитики

Сегодня в Екатеринбурге состоялась презентация выставочного проекта «Эдуард Россель. Первый губернатор». Эта экспозиция представлена в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».

Как сообщает областной департамент информполитики, в презентации принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Сколько бы экспонатов ни вобрала в себя эта выставка, как бы она ни была велика, она вряд ли сможет в полной мере отразить тот огромный вклад, который Эдуард Эргартович внёс в жизнь нашего края, в жизнь уральцев, в укрепление позиций Свердловской области как одного из российских лидеров и опорного края державы, — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, в рамках празднования 80-летия первого губернатора нашего региона Эдуарда Росселя на Среднем Урале проводится большой цикл мероприятий. В частности, 3 ноября состоится научно-практическая конференция «Росселевские чтения».