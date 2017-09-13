В Екатеринбурге на Юго-Западе минувшей ночью горели четыре автомобиля

В Екатеринбурге на Юго-Западе минувшей ночью горели четыре автомобиля. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 13 сентября загорелись четыре автомобиля на Юго-Западе. На площади восьми квадратных метров сгорела Skoda, повреждены кузова машин Kia Rio, ВАЗ-2115, ИЖ, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании машин на улице Решетникова,1 поступило в диспетчерскую в 00:40. В тушении пожара участвовали восемь огнеборцев и две единицы техники. С огнём удалось справиться в течение трёх минут, однако иномарку Skoda спасти не удалось, она выгорела полностью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в ночь на 12 сентября в Екатеринбурге сгорел дорогой кроссовер Audi Q5 на площади пяти квадратных метров на улице Родонитовая.