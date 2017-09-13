14 сентября - день старта продаж билетов на ЧМ-2018

Болельщикам обещают равное шансы на попадание на матчи мундиаля. Фото: Официальный сайт Чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Продажа билетов на ЧМ-2018 стартует 14 сентября 2017 года. Пока приобрести заветные проходки на матчи мундиаля можно будет только на сайте FIFA.com/bilet.

Как сообщает официальный сайт Чемпионата мира по футболу 2018 в России, старт продаж назначен на 14:00 по времени Екатеринбурга. Абонементы на матчи первенства планеты будут реализовываться в несколько этапов и подэтапов.

Первый этап будет включать в себя два периода. Первый продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время будут приниматься заявки на приобретение билетов. При этом, у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьёвки. Все, кто оставил заявку, получат уведомление до 16 ноября 2017 года, независимо от результата её рассмотрения. Затем, с 16 по 28 ноября билеты поступят в продажу в порядке живой очереди.

Отметим, что на этом этапе можно будет приобрести билеты на любой отдельный матч турнира, от открытия до финала. Кроме того, будут доступны комплекты на матчи, проводимые на конкретном стадионе. В эти комплекты входят встречи группового турнира (кроме открытия), матчи 1/8 финала и матч за третье место, которые проводятся на выбранном стадионе. Например, в пакет билетов на стадион «Лужники» входят 3 матча группового турнира и 1 матч 1/8 финала. Пакет не включает в себя матч открытия, полуфинал и финал. Предусмотрены и пакеты билетов на матчи определённой команды для болельщиков конкретной сборной. Они включают от трёх до семи матчей. Их можно приобрести только в ходе 1-го этапа продаж.

Второй этап реализации билетов начнётся 1 декабря, сразу после официальной жеребьёвки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как и на первом этапе, сначала билеты будут продавать путём случайной жеребьёвки с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года, а затем с 13 марта по 3 апреля 2018 года порядке живой очереди.

Отмечается, что билеты, приобретённые в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира, но не ранее апреля-мая 2018 года.

Последняя возможность попасть на матчи ЧМ-2018 появится у болельщиков «в последний момент», на финальном этапе продаж. С 18 апреля до самого финала ЧМ-2018, который пройдёт 15 июля, билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

По словам генерального секретаря FIFA Фатмы Самуры, данная система даст всем болельщикам равные шансы на попадание на ЧМ-2018 в России.

«На каждом Чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств», — заявил генсек организации Фатма Самура.

Напомним, что по инициативе российских властей, для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо будет получить Паспорт болельщика. Он наравне с билетом будет необходим для попадания на стадион и будет давать дополнительные преимущества. В том числе, право безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча.

«Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путём случайной жеребьевки», - говориться в сообщении FIFA.

Напомним, что ранее «ОГ», публиковала подробную инструкцию для болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Самый дешёвый билет на матч открытие мундиаля будет стоить 3200 рублей, а на финал чемпионата мира можно будет попасть минимум за 7040 рублей.

Отмечается, что как и на Чемпионатах мира по футболу FIFA в 2010 и 2014 годах, резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене (от 1280 рублей).

Помимо России, страны хозяйки ЧМ-2018, путёвки на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея и Саудовская Аравия.