Утверждён график подключения к теплу в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхней Пышме

Подача тепла потребителям стартует 18 сентября и пройдёт в четыре этапа. Фото: Алексей Кунилов

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление № 1716 о начале отопительного сезона. Подача тепла потребителям стартует 18 сентября и пройдёт в четыре этапа, сообщает пресс-служба АО«Екатеринбургская теплосетевая компания».

Корректировка сроков подключения возможна в случае технической неготовности потребителя или наличия у него финансовой задолженности.

Первый этап пройдёт с 18 по 20 сентября:

Орджоникидзевский: Уралмаш (Космонавтов, Победа, Бак. Комиссаров);

Ленинский: Автовокзал (Цвиллинга, Фурманова, Ст.Разина, Чапаева),

Московская горка (Шейнкмана, Куйбышева, 8 марта);

Верх-Исетский: ВИЗ (Токарей, Викулова, Металлургов, Крауля, Рабочих, Татищева, Токарей)

Юго-Запад (Гурзуфская, Белореченская), Репина, Шуамяна, А. Барбюса, Ключевская, Черкасская, Зоологическая, С.Дерябина, мкр-н Широкая речка;

Кировский район: ЖБИ (Сыромолотова, Новгородцевой, Сиреневый бульвар, 40 лет Комсомола, Высоцкого);

Октябрьский: Синие Камни, Парковый (Восточная, Тверитина, Ткачей), Сибирский тракт, Бажова, Луначарского, Энгельса, Мичурина, Куйбышева;

Чкаловский: Ботаника (Шварца, Крестинского, Родонитовая), Машинная, Чайковского.

Второй этап запланирован с 21 по 25 сентября:

Железнодорожный: Завокзальный (Завокзальная, Ереванская, Артинская), Сортировка (Пехотинцев, С. Перовской, Бебеля);

Верх-Исетский: Попова, Московская;

Орджоникидзевский: Уралмаш (Градмаш-Машиностроителей, Кировоградская, Донбасская), Индустрии, Ильича, Калинина, Стахановская;

Эльмаш (Шефская, Космонавтов, Фрезеровщиков, Кр. командиров, Войкова, Лобкова, Стачек);

Ленинский: Центр (Попова, Куйбышева, Шейнкмана, Московская), Ю-з (Волгоградская, Чкалова, Бардина, Амундсена, С. Дерябиной), Серова, Сурикова, Фурманова, Большакова, Щорса;

Чкаловский: Союзная, Авиационная, Серова, Щорса;

г. Берёзовский

г. Верхняя Пышма

Третий этап пройдёт 26-27 сентября:

Железнодорожный: Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, пер.Красный, Мельковская);

Ленинский: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, 8 марта, Н.Воли, Сакко и Ванцети, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);

В-Исетский: Центр (Челюскинцев, Н.Рабочей молодежи, ВИЗ-бульвар, Февральской революции, 8 Марта, Ленина, А.Валека, Московская, ВИЗ-бульвар, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);

Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, К.Либкнехта, Тургенева, Толмачева);

Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).

Четвёртый этап продлится с 28 по 30 сентября:

Железнодорожный: Сортировка (Билимбаевская, Кунарская), Шевченко, Бажова;

Ленинский: Центр (Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева, Горького);

Кировский: Пионерский посёлок (Учителей, Сулимова, Д.Зверева, пер.Парковый, Омская, Уральская, Июльская, Пионеров, Советская);

Октябрьский: Карла Либкнехта, Красноармейская, Луначарского, Тверитина;

Верх-Исетский: А.Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, 3 интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова, Опалихинская.

График подключения потребителей Екатеринбурга от локальных котельных

Первый этап с 18 по 20 сентября:

Октябрьский район: Луганская,27, Каменотесов, 11а, п. Исток Ремонтный,10;

Железнодорожный район: п. Северка Комсомольская,16,Коуровская,22, Решетская,51, п. Шувакиш Школьная,4

Кировский район: Вишневая, 2а, Первомайская, 71б, Изоплитная, 23а

Верх-Исетский район: п. Медный Медная, 1

Чкаловский районн: Бисертская, 132, 8 Марта,202, п. Рудный Адм. Ушакова, 23 б,

Горный щит Ленина,50, Окраиная, 48, п. Полеводство Животноводов,16а

Второй этап с 21 по 25 сентября:

Кировский район: Проезжая, 173 а, Краснодарская, 34а , Мурзинская, 1,

Орджоникидзевский район: п. Садовый Верстова,2а

Железнодорожный район: Кишиневская, 56, Решетская, 55, п. Северка Мира,27

Чкаловский район: Жуковского,1, Новостроя, 5, Новинская, 2, Алтайская, 64 а, п. Широкая речка Центральная,12 б, ст. Сысерть Школьная, 9а

Верх-Исетский район: п. Широкая речка Удельная,2а, Московский тракт,22км, п-ов Малый конный,11а, п-ов Большой конный Водонасосная, 9

Октябрьский район: Базовый,62, Петропаловская, 45 а

Третий этап 26-27 сентября:

Железнодорожный район: Минометчиков 13, п. Северка Стрелочников,6, п. Шувакиш Привокзальная,17

Октябрьский район: Аграрная, 67 а, Бахчиванджи, 40,

Орджоникидзевский район: Стачек, 29 б

Чкаловский район:, п. Шабровский Садовая,8а, п. Широкая речка КЭЧ, Ел. Шоссе, 3, Бисертская, 1

Верх-Исетский район: Московский тракт, 11 км.

Четвёртый этап с 28 по 30 сентября: