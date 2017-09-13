Общество 13 сентября 2017, 15:10

Екатеринбург может стать первым городом, который проведёт инклюзивное ЭКСПО-2025

Конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья.

Екатеринбург заявил тему — «Изменяя мир: Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений». Фото: Александр Исаков

Екатеринбург может стать первым городом, который проведёт инклюзивное ЭКСПО. Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, недавно в столице Урала прошёл первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что в этом году Россия заявилась принять на своей территории ЭКСПО-2025. В свою очередь, Екатеринбург выслал заявку на участие в этом мероприятии, выбрав тему — «Изменяя мир: Инклюзивные инновации для наших детей и будущих поколений. Если наш город будет удостоен принять выставку, то Екатеринбург станет первым городом в мире, где пройдет инклюзивное ЭКСПО, рассказал депутат Екатеринбургской городской Думы Дмитрий Сергин.

Напомним, что с 7 по 10 сентября в Екатеринбурге впервые прошёл Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Областная газета Свердловской области

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