В Екатеринбурге стартует первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья

Для участия в конгресс приехало 711 человек с ОВЗ из 27 стран мира. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге 7 сентября стартует первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в программе конгресса будут открытые мероприятия на которые смогут попасть все желающие.

Отмечается, что для участия в конгресс приехало 711 человек с ОВЗ из 27 стран мира (Китай, Великобритания, Таиланд, Индия, США, Германия и многие другие).

Для участников выступят победитель детского шоу «Голос» Данил Плужников, инклюзивный оркестр «Groove Inclusion» (Германия), группа из екатеринбургская «Изумруд», а также танцевальные коллективы из Таиланда, Киргизии, Узбекистана, музыканты из Норвегии и многие другие.

Стоит сказать, что некоторые мероприятия смогут посетить все жители и гости города. К примеру мастер-классы в Ельцин-центре «Презентации опыта и технологий» и «От инклюзии к партнёрству», в кинотеатре «Салют» – «Синдром кино» и в Областном центре реабилитации «Современный мечевой бой», которые пройдут 8-9 сентября.

Для людей с ограниченными возможностями будут доступны закрытые проекты: в ЦПКиО им. В.В.Маяковского откроется «Инклюзивный город», а в ДИВСе состоится инклюзивный концерт «Inclusive Art», где выступят профессионалы и любители, всё это пройдёт 9 сентября.

Официальная церемония закрытия первого Всемирного конгресса людей с инвалидностью состоится 10 сентября. На ней будут подведены итоги мероприятия.

Важно отметить, что целью мероприятия является поиск новой роли человека с ОВЗ и создание инклюзивного общества.

Напомним, что ККТ «Космос» не сможет принять гостей конгресса из-за пожара.