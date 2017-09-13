К 100-летию комсомола в Екатеринбурге впервые покажут подлинники архивных документов

В Екатеринбурге откроется выставка архивных документов «К 100-летию уральского комсомола». Подлинные архивные данные представят общественности впервые.

Как сообщает пресс-служба Государственного архива административных органов Свердловской области, помимо редких документов на выставке будут представлены фотографии и артефакты, иллюстрирующие жизнь уральского комсомола с 1917 года до наших дней.

«Общественность впервые увидит документы, касающиеся международного взаимодействия комсомольцев в 1920-е годы, кроме того, ранее не представлялись на выставках такие страницы истории молодёжного движения как репрессии 30-х годов, помощь освобожденному Сталинграду, освоение целинных земель», - рассказал заместитель директора ЦДООСО по научно-методической работе Владимир Каплюков.

В частности, посетители выставки впервые увидят архивный документ, регламентирующий «Порядок прикрепления КСМ Франции к окружным организациям ВЛКСМ Урала». В 1927 году свердловские комсомольцы, были уверены, что понесут революцию по всему миру и поделили всю Францию на зоны влияния: за Екатеринбургскими комсомольцами закреплялся 4-й округ Парижа, за Тагилом – 17-й округ Лиона, за Челябинском – 22-й округ Марселя, за Шадринском – 19-й округ Бордо.

На открытии выставки «К 100-летию уральского комсомола» о своём комсомольском прошлом расскажут заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Владимир Власов, замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, председатель Свердловской Областной Организации Российского Союза Молодежи Елена Зверева и начальник управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

Экспозиция подготовлена региональным центром документации общественных организаций при поддержке Свердловской Областной Организации Российского Союза Молодёжи.

Открытие выставки состоится 15 сентября 2017 в читальном зал ЦДООСО на ул. Пушкина, 22.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», мероприятия, приуроченные к 100-летию Российского Коммунистического Союза Молодёжи — Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи — Российского Союза Молодёжи, состоятся в Свердловской области в 2017-м и 2018-м годах.