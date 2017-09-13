Общество 13 сентября 2017, 17:35

Свердловский омбудсмен позвала пайщиков на митинг

Татьяна Мерзлякова на встрече с обманутыми дольщиками

Ожидается, что с пайщиками встретится Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пригласила пайщиков и дольщиков на митинг, посвящённый долевому и паевому строительству. С участниками акции встретится глава региона Евгений Куйвашев.

«Уважаемые участники долевого и паевого строительства жилья, все, кто планирует улучшить свои жилищные условия. Приглашаю вас принять участие в митинге, посвящённом долевом и паевому строительству, который пройдёт в Екатеринбурге в субботу 16 сентября на площади Труда в 13 часов», - говорится в обращении свердловского омбудсмена.

По словам Татьяны Мерзляковой, планируется, что с участниками митинга встретятся лидер Среднего Урала Евгений Куйвашев, а также чиновники и представители контрольных органов.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 20 августа уполномоченный по правам человека в Свердловской области уже выступала на митинге обманутых дольщиков и пайщиков. В ходе той встречи пострадавшие от недобросовестных застройщиков, попросили омбудсмена передать главе региона просьбу о встрече. Евгений Куйвашев дал своё согласился встретиться со всеми желающими, ответить на вопросы, а также определить порядок работы.

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Областная газета Свердловской области

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