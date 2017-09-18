Политика 18 сентября 2017, 10:50

Инаугурация губернатора Свердловской области: онлайн-трансляция

Торжественная церемония проходит в Екатеринбурге, в Театре Эстрады. Фото: Владимир Мартьянов

Торжественная церемония проходит в Екатеринбурге, в Театре Эстрады. Фото: Владимир Мартьянов

Через полчаса в Театре Эстрады в Екатеринбурге начнётся инаугурация губернатора Свердловской области. По результатам выборов 10 сентября на пост был избран Евгений Куйвашев. С сегодняшнего дня он официально вступает в должность. "ОГ" следит за торжественной церемонией в режиме онлайн.

10:50

Прозвучал третий звонок. Всех пригласили в зал. Тем временем в театр прибыл экс-председатель правительства области Денис Паслер.

10:35

К зданию Театра Эстрады подъехал автомобиль первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. 

Эдуард Россель прибыл на церемонию. Фото: Владимир Мартьянов

10:30

Большая часть гостей уже прибыла в Театр Эстрады. Среди них - министры, депутаты Заксобрания, главы и председатели местных дум. На мероприятие также приехали Дмитрий Сергиев и Константин Киселев, которые на выборах 10 сентября претендовали на губернаторский пост. 

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Областная газета Свердловской области

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