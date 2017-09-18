Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Евгения Куйвашева поздравил первый губернатор области Эдуард Россель. Фото: Владимир Мартьянов

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев торжественно вступил в должность губернатора. Церемония инаугурации состоялась в Екатеринбурге, в Театре эстрады.

Евгений Куйвашев получил удостоверение губернатора и Знак губернатора, принёс присягу, а также получил напутствие от первых лиц области.

- Сегодня для меня особенный день, памятный и очень ответственный. Я благодарю Президента РФ Владимира Путина за доверие, оказанное мне, и за поддержку региона, благодарю избирателей. Отдельная благодарность - моим однопартийцам. "Пятилетка развития" - по настоящему народная программа, она базируется на колоссальном промышленном потенциале региона. Наша цель - вывести Свердловскую область в тройку по важнейшим показателям, - сказал губернатор во время церемонии.

О том, как проходила инаугурация, читайте в нашей трансляции и ближайшем номере "ОГ".