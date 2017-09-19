Тарифы на капремонт в Свердловской области меняться не будут

Фото: Александр Исаков

Плата за капремонт в Свердловской области останется на уровне 9 рублей за квадратный метр. Об этом на заседании правительства заявил и.о.министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, минимальный размер взноса на капремонт в размере 9 рублей за 1 квадратный метр установлен с начала 2017 года. Ранее свердловчане платили по 8,52 рубля за квадратный метр. Индекс повышения был определён на уровне инфляции — 5,6%.

Как ранее писала "ОГ", очередная корректировка тарифов ожидалась после того, как на прошлой неделе глава федерального Минстроя Михаил Мень подписал приказ об утверждении методологии по определению предельной стоимости работ, проведённых в рамках программы капремонта многоквартирных домов. Ранее стоимость работ по контрактам региональных операторов в соседних регионах, зарплаты и стоимость материалов в которых находятся примерно на одном уровне, могла отличаться в разы.