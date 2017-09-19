Опубликована схема движения трамваев на время закрытия улицы Челюскинцев

Восемь трамвайных маршрутов пойдут в объезд. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на месяц закрывается движение трамваев по улице Челюскинцев. Мэрия опубликовала схему движения трамваев в объезд закрытого участка.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, трамваи не будут ходить по улице Челюскинцев до остановки «Дворец молодёжи» в обоих направлениях с 9:00 20 сентября до 23 октября 2017 года.

Восемь трамвайных маршрутов будут ходить в объезд данного участка. Трамвай «А» временно отменён.

Трамвай №3 пойдёт от ст. «ЦПКиО» по ул Луначарского - пр. Ленина - Верх-Исетский бульвар - ул. Викулова - ул. Белореченская - ул. Радищева - ул. Куйбышева - ст. «ЦПКиО».

Маршрут №5 будет следовать от ст. «Шарташ» по ул. Блюхера - ул. Уральская - пр. Космонавтов - ст. «Пл. 1-й Пятилетки».

Трамвай №7 будет курсировать по маршруту: «Эльмаш» - ул. Победы - ул. Бебеля - ст. «7 Ключей» Ст. «ВИЗ» - ул. Халтурина - ст. «7 Ключей».

21-й трамвай поедет от ст. «ЦПКиО» по ул. Куйбышева - ул. Радищева - ул. Белореченской - ул. Викулова - Верх-Исетский бульвар - пр. Ленина - ул. Луначарского - ст. «ЦПКиО».

Маршрут №23 проследует от ст. «40 лет ВЛКСМ» по ул. Уральская - ул. Луначарского - пр. Ленина - Верх-Исетский бульвар - ул. Халтурина - ст. «Машиностроителей».

27 трамвай проследует от станции «Керамическая» по ул. Радищева – ул. Московская - ТРЦ «Карнавал» - ул. Халтурина.

Маршрут №32 будет курсировать от ст. «Дворец спорта» по ул. Московской - пр. Ленина - ул. Луначарского - ул. Уральская - ст. «40 лет ВЛКСМ» - ул. Уральская - ул. Луначарского - ул. Куйбышева - ст. «Дворец спорта»

29-й трамвай пустят от ст. «ЦПКиО» по ул. Луначарского - ул. Куйбышева - ул. 8 Марта - ул. Фучика - ст. «метро Ботаническая».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», мэрия уже предупреждала о возможном перекрытии движения по Макаровскому мосту. Переустройство трамвайных путей в администрации объяснили необходимостью расширить на мосту проезжую часть.