Политика 20 сентября 2017, 08:45

Гордуму Сысерти возглавил бывший мэр Александр Карамышев

Дума Сысертского ГО определилась с председателем. На организационном заседании 14 из 19 депутатов поддержали бывшего главу муниципалитета Александра Карамышева. 

Его заместителем в думе стал Александр Зырянов, бывший глава Большеистокской сельской администрации. Прежний председатель думы Олеся Сирман-Прочитанская в новый созыв не прошла. 

О своём желании избраться в думу Александр Карамышев заявил в интервью "ОГ" в июле. На конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета он не подавал. 

Интересно, что Александр Карамышев - не единственный мэр, который решил избраться в думу. Глава Алапаевска Станислав Шаньгин тоже стал депутатом местной думы, однако на конкурс по выборам главы всё-таки заявился. Помимо него на пост претендует ещё 8 кандидатов

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (20 сентября)

Мужской и женский знаки ордена для ношения в торжественных случаях
Свердловчане впервые получили орден «Родительская слава»

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Строительный форум

Строительный форум