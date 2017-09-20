Гордуму Сысерти возглавил бывший мэр Александр Карамышев

Дума Сысертского ГО определилась с председателем. На организационном заседании 14 из 19 депутатов поддержали бывшего главу муниципалитета Александра Карамышева.

Его заместителем в думе стал Александр Зырянов, бывший глава Большеистокской сельской администрации. Прежний председатель думы Олеся Сирман-Прочитанская в новый созыв не прошла.

О своём желании избраться в думу Александр Карамышев заявил в интервью "ОГ" в июле. На конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета он не подавал.

Интересно, что Александр Карамышев - не единственный мэр, который решил избраться в думу. Глава Алапаевска Станислав Шаньгин тоже стал депутатом местной думы, однако на конкурс по выборам главы всё-таки заявился. Помимо него на пост претендует ещё 8 кандидатов.