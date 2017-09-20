За прошедший вторник из-за лжетеррористов эвакуировали более 100 тысяч человек по всей России

За один день по всей России эвакуировали более 100 тысяч человек. Фото: Павел Ворожцов

Звонки о минировании социально значимых объектов поступили в 14 городов России. Из-за угрозы теракта были экстренно эвакуированы более 100 тысяч человек, сообщают РИА Новости.

По данным агентства, лжеминированию подверглись 152 объекта в Москве, Салехарде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Астрахани, Воронеже и других городах.

В частности, в столице Урала вчера были срочно выведены люди из ТЦ «Гринвич», цирка, мэрии, торгового дома «Рубин» и администрации Ленинского района. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась.

Напомним, массовые анонимные звонки об угрозах теракта в административных и торговых зданиях продолжаются в России уже неделю. За это время были эвакуированы более 200 тысяч человек.