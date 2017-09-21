Политика 21 сентября 2017, 10:28

Евгений Куйвашев продолжит продвигать в Париже заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев посетит Париж 21-22 сентября во главе российской делегации. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21-22 сентября во главе российской делегации продолжит работу по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 в Париже. Об этом сообщает областной департамент информполитики. 

Глава региона встретится в столице Франции с заместителем Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом и передаст заявочное досье Екатеринбурга.

В предстоящие дни, 21-22 сентября, запланированы также встречи Евгения Куйвашева с торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России Дмитрием Плахотнюком.

Напомним, заявка РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована 14 июня на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

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Областная газета Свердловской области

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