Евгений Куйвашев продолжит продвигать в Париже заявку Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21-22 сентября во главе российской делегации продолжит работу по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025 в Париже. Об этом сообщает областной департамент информполитики.
Глава региона встретится в столице Франции с заместителем Генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом и передаст заявочное досье Екатеринбурга.
В предстоящие дни, 21-22 сентября, запланированы также встречи Евгения Куйвашева с торговым представителем РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям посольства России Дмитрием Плахотнюком.
Напомним, заявка РФ на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 была презентована 14 июня на 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.