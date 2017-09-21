Владимир Путин обсудил с лидером «ОПОРЫ России» уравнивание МРОТ и прожиточного минимума

На встрече обсуждался вопрос экономических последствий для бизнеса уравнивания МРОТ и прожиточного минимума. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с главой общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александром Калининым. На встрече обсуждался, в том числе, вопрос экономических последствий для бизнеса уравнивания МРОТ и прожиточного минимума.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства подчеркнул важность уравнивания МРОТ и прожиточного минимума.

«Это одно из фундаментальных решений, которое должно привести к тому, чтобы элементарные потребности человека не находились ниже заработка, который некоторые из наших граждан до сих пор продолжают получать», - сказал Президент РФ.

Вместе с тем Владимир Путин заострил внимание, что данный шаг может иметь серьёзные экономические последствия для представителей малого и среднего бизнеса, «которые должны делать соответствующие отчисления в социальные фонды».

«Здесь нужно быть очень внимательными, чтобы, делая одно доброе дело, не совершать ошибок по другим направлениям и не создавать трудности для предпринимательства, в данном случае, мелкого, среднего бизнеса и самозанятых граждан», - предостерёг глава государства.

По словам Александра Калинина, бизнес также обеспокоен вопросом уравнивания МРОТ. «Вы справедливо заметили, что МРОТ очень низкий. Мы также считаем, что он должен быть поднят, существенно и быстрыми темпами», - заявил глава «ОПОРЫ России».

При этом, по словам лидера общественной организации, в этом случае индивидуальные предприниматели могут стать заложниками ситуации, за счёт увеличения платежей. В качестве альтернативы, Александр Калинин предложил отвязать страховые взносы от МРОТ и привязать их к минимальной социальной пенсии. По словам общественника, в это позволит снизить нагрузку на предпринимателей до минимума.

Глава государства подчеркнул, что важно приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму таким образом, что не навредить тем людям, которые сами зарабатывают и создают рабочие места. «Доработайте с правительством предложение оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТ. Это можно сделать», - поручил Владимир Путин.

Напомним, как ране сообщала «ОГ», минимальный размер оплаты труда может быть приравнен к прожиточному минимуму уже в 2019 году. Глава государства считает, что это необходимо сделать в несколько этапов — например, для начала повысить МРОТ с существующих 71-72% от прожиточного минимума до 85%.

«Мы обязательно это сделаем (приравняем минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, - Прим. «ОГ».), это наша задача, наши обязательства перед гражданами и из чисто моральных соображений: люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум, это просто невозможно», - сказал Президент РФ.