В Екатеринбурге дорожники обещают отремонтировать проспект Ленина к 7 октября

В Екатеринбурге дорожники обещают отремонтировать проспект Ленина к 7 октября. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге дорожники обещают отремонтировать проспект Ленина к 7 октября. Специалисты трудятся в усиленном режиме, в том числе ночью, уже завершена укладка асфальта на чётной стороне, сообщает пресс-служба мэрии города.

При благоприятной погоде рабочим понадобится несколько дней, чтобы уложить новое покрытие на противоположной стороне проспекта Ленина и завершить укладку брусчатки.

В мэрии Екатеринбурга отмечают, что открытие движения по проспекту Ленина в начале октября позволит перенаправить основные транспортные потоки в связи с закрытием Макаровского моста.

Напомним, ремонт проспекта Ленина ведётся уже почти три месяца, с 28 июня.

Ранее "ОГ" писала о том, что с 20 сентября по Макаровскому мосту было прекращено движение трамваев.