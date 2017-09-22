ХК «Динамо-Строитель» не сыграет в финале чемпионата России

Екатеринбургский хоккейный клуб «Динамо-Строитель» во второй игре полуфинала чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд уступил «динамовцам» из Электростали — 1:3 (итоговый счёт в серии 0:2) и не сыграет в финале турнира.

— Игра выдалась напряжённой. Конечно, хозяева поля всю игру доминировали на поле, не давали дышать, — отметил после матча Дмитрий Волков, главный тренер «Динамо-Строителя». — Но мы сюда приехали с одной целью — выиграть и получить решающий матч в плей-офф. Но нам, к сожалению, этого сделать не удалось, ребята старались, но я считаю, что уровень судейства в матчах плей-офф гораздо ниже уровня квалификации игроков, и это играет немаловажную роль.

Итак, в финале встретятся два «Динамо» — из Казани и Электростали, а свердловчанам вновь предстоит сыграть в матче за бронзовые медали чемпионата. Первая игра против азовской «Таны» состоится 26 сентября на выезде, а 30 сентября — в Екатеринбурге.