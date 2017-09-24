Общество 24 сентября 2017, 10:06

Альпинистка из Екатеринбурга разбилась в горах Башкирии

Альпинистка из Екатеринбурга разбилась в горах Белорецкого района Башкирии во время похода на горный хребет Инзерские зубчатки (Южный Урал), ещё один екатеринбуржец пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца, депутата Госсобрания Республики Руфину Шагапову.

По словам Руфины Шагаповой, двое альпинистов упали со скалы высотой 20 метров. 25-летняя девушка разбилась насмерть, 31-летний мужчина получил переломы ног, его донесли до ближайшего посёлка Тирлян. 

"Мужчина поступил в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу, его состояние сейчас стабильное, тяжёлое, без ухудшения. Ему предоставляется вся необходимая помощь", - приводит ТАСС слова заведующей отделом пресс-службы Минздрава Башкирии Айгуль Абдуллина.

Отметим, по данным МЧС региона, группа не зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России перед тем, как подниматься на горный хребет.

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Областная газета Свердловской области

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