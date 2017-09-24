Следователи ведут проверку по факту гибели в горах альпинистки из Екатеринбурга

Следственные органы СКР по Республике Башкортостан начали проверку по факту гибели альпинистки и травмировании мужчины из Екатеринбурга на горном хребте Инзерские зубчатки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы Башкирии 23 сентября.

- По предварительным данным, четверо туристов из Екатеринбурга совершили подъём на горный хребет Инзерские зубчатки. Во время спуска 25-летняя девушка и 31-летний парень сорвались и упали со скалы. Девушка скончалась на месте, парень доставлен в районную больницу города Белорецка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователь выехал для осмотра места происшествия, - отмечается в сообщении СУ СКР по Республике Башкортостан.

Добавим, по информации Минздрава Башкирии, пострадавший мужчина находится в стабильно тяжёлом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь. При этом в МЧС региона заявляют, группа не зарегистрировалась в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России перед тем, как подниматься на горный хребет.