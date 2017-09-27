Новым президентом РАН стал Александр Сергеев

Президентом Российской академии наук стал директор Института прикладной физики РАН Александр Сергеев. Он набрал более 50% голосов во втором туре выборов, сообщает Интерфакс.

Вчера, 26 сентября, были проведены выборы нового главы РАН. Как и ожидалось, в первом туре ни один кандидат не смог набрать необходимые для победы более 50% голосов, поэтому сразу же был организован второй тур. В него вышли Александр Сергеев и и.о. научного руководителя Института океанологии им. Ширшова РАН Роберт Нигматулин.

По итогам нового тура Александр Сергеев набрал 1045 голосов Общего собрания, одержав однозначную победу. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент РФ. Роберт Нигматулин получил 412 голосов.

Напомним, их соперниками были гендиректор Всероссийского НИИ авиационных маетриалов Евгений Кабло, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников и председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко.