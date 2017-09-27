Земства 27 сентября 2017, 22:06

В ближайшие выходные в Екатеринбурге полностью перекроют Макаровский мост

Ремонт Мкаровского моста

Рабочие будут укреплять железобетонные конструкции.Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие выходные в Екатеринбурге закроют для движения всех видов транспортных средств Макаровский мост. Рабочие будут укреплять железобетонные конструкции.

Как сообщает пресс-служба мэрии, движение по путепроводу на улице Челюскинцев будет ограничено с 20:00 30 сентября до 06:00 2 октября.

Напомним, начиная с 20 сентября по улице Челюскинцев до остановки «Дворец молодёжи» в обоих направлениях было закрыто движение трамваев. О том, как данный вид общественного транспорта будет ходить вплоть до 23 октября, «ОГ» уже сообщала.

Отмечается, что это не последнее перекрытие в рамках ремонта Макаровского моста. В следующий раз движение по путепроводу будет полностью закрыто с 7 по 23 октября.

После завершения очередного этапа работ, с 23 октября, на остающейся в эксплуатации части моста, для трамваев будет организовано реверсивное однопутное движение. Автомобильный транспорт будет ездить в двустороннем режиме, по одной полосе в каждом направлении.

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