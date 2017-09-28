Общество 28 сентября 2017, 10:44

На Тюменском тракте грузовик сбил пешехода минувшей ночью

Тюменский тракт

На Тюменском тракте грузовик сбил пешехода минувшей ночью. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ночь на 28 сентября на 141-м км автодороги Екатеринбург - Тюмень грузовик MAN насмерть сбил пешехода. Установлено, что погибший переходил проезжую часть с нарушением ПДД и на его одежде не было световозвращающих элементов, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Позже 32-летний водитель пояснил, что увидел пешехода за 20 метров, нажал на педаль тормоза и вывернул руль вправо, чтобы избежать наезда. В результате ДТП 39-летний пешеход скончался на месте происшествия. 

Госавтоинспекция напоминает, что, согласно требованиям ПДД, пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, находясь вне населённых пунктов в тёмное время суток. О нарушителях следует сообщать по телефону полиции «102» или «112».

Между тем активисты отделения фонда "Гражданский патруль" в Свердловской области составили карту ДТП с участием пешеходов, произошедших за последние два года в Екатеринбурге, в том числе в тёмное время суток. Для этого использовались данные официального сайта ГИБДД. 

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Областная газета Свердловской области

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