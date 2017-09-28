Владимир Путин утвердил Александра Сергеева на пост главы РАН

Президент России Владимир Путин встретился с академиком Александром Сергеевым, одержавшим победу на выборах главы РАН. В ходе встречи глава государства сообщил, что Указ об его утверждении на пост руководителя Российской академии наук уже подписан.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин попросил нового президента РАН обратить особое внимание на реализацию стратегии развития Академии. Она подразумевает выстраивание тесных деловых отношений с ФАНО, с Правительством и Администрацией РФ, также по каждому ключевому направлению науки планируется создать соответствующий совет и межведомственный орган, который будет координировать работу этих советов.

«Когда я вчера уже как избранный президент выступал перед Академией, я сказал: очень хорошо, что у нас выборы прошли совершенно демократично. Ещё очень важно, что и власть тоже во всю эту предвыборную кампанию тоже вела себя очень демократично. Поэтому есть база для такого консенсуса, для того, чтобы мы сотрудничали», - заключил Александр Сергеев в беседе с российским президентом.