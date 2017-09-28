Общество 28 сентября 2017, 11:23

Владимир Путин утвердил Александра Сергеева на пост главы РАН

Президент России Владимир Путин встретился с академиком Александром Сергеевым, одержавшим победу на выборах главы РАН. В ходе встречи глава государства сообщил, что Указ об его утверждении на пост руководителя Российской академии наук уже подписан.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин попросил нового президента РАН обратить особое внимание на реализацию стратегии развития Академии. Она подразумевает выстраивание тесных деловых отношений с ФАНО, с Правительством и Администрацией РФ, также по каждому ключевому направлению науки планируется создать соответствующий совет и межведомственный орган, который будет координировать работу этих советов.

«Когда я вчера уже как избранный президент выступал перед Академией, я сказал: очень хорошо, что у нас выборы прошли совершенно демократично. Ещё очень важно, что и власть тоже во всю эту предвыборную кампанию тоже вела себя очень демократично. Поэтому есть база для такого консенсуса, для того, чтобы мы сотрудничали», - заключил Александр Сергеев в беседе с российским президентом. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Прямая линия: Екатерина Сибирцева

Прямая линия: Екатерина Сибирцева
На вопросы читателей "Областной газеты" ответит начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (28 сентября)

Строили Богословскую ТЭЦ ударными темпами — люди работали по 16-18 часов, нередко даже без перерыва. Фото: musen.ru
В Краснотурьинске пущена новая ТЭЦ

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг