Общество 28 сентября 2017, 16:35

Главой Уральского отделения РАН вновь стал Валерий Чарушин

Валерий Чарушин

Валерий Чарушин был избран большинством голосов. Фото: Алексей Кунилов

Главой Уральского отделения РАН вновь стал Валерий Чарушин, занимающий этот пост уже девять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Института органического синтеза им. И.Я. Постовского академик Валерий Чарушин был избран большинством голосов. Он будет официально утверждён на посту сегодня, 28 сентября, общим собранием РАН.

Валерий Чарушин является специалистом в области органической химии, был удостоен Государственной премии РФ за крупный вклад в развитие органического синтеза и разработку инновационных технологий в сфере производства лекарственных средств. Также он является лауреатом российской премии Галена в категории «Лучшее исследование в России».

Кроме этого, был на треть обновлён состав регионального президиума, избраны новые председатели объединённых учёных советов по различным направлениям наук и их заместители.

Напомним, сегодня же Президент РФ Владимир Путин подписал Указ об утверждении в должности главы РАН Александра Сергеева, набравшего около 70% голосов во втором туре выборов.  

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