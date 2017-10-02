«Екатеринбург-Арена» может открыться матчем «Урал» - «Спартак»

На «Екатеринбург-Арене» заканчиваются работы по благоустройству и монтажу южной временной трибуны. Фото: Валентин Тетерин

Первым матчем на стадионе «Екатеринбург-Арена» может стать поединок между «Уралом» и московским «Спартаком». «Шмели» будут принимать действующего чемпиона России 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, с высокой долей вероятности, строительство «Екатеринбург-Арены» завершится к середине апреля. Таким образом ФК «Урал» сможет принять московский «Спартак» в 26-ом туре российской футбольной премьер-лиги на новом стадионе. Планируется, что этот матч станет открытием «Екатеринбург-Арены» перед ЧМ-2018. Отметим, что в минувшую субботу команды уже встретились в рамках первого круга чемпионат России. Встреча прошла в Москве, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась уверенной победой столичной команды со счётом 2:0.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», на прошлой неделе в Екатеринбурге побывала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Гости отметили высокую готовность уральской столицы к мундиалю.

По словам и.о. вице-губернатора Свердловской области Сергея Швиндта, в настоящий момент на «Екатеринбург-Арене» заканчиваются работы по благоустройству и монтажу южной временной трибуны.