В Екатеринбурге полностью открыли для движения улицу Татищева

Теперь от ВИЗа до проспекта Ленина можно ездить в обоих направлениях. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге открылась для движения одна из самых ожидаемых транспортных магистралей — улица Татищева. Теперь от ВИЗа до проспекта Ленина можно ездить в обоих направлениях.

Как сообщает пресс-служба мэрии, нечётную сторону улицы Татищева строители открыли 2 октября. Запуск транспортной артерии прошёл с опережением сроков. Ранее, в День города, 19 августа, для движения автотранспорта была открыта чётная сторона дороги.

Напомним, как сообщала «ОГ», 30 сентября рабочие завершили ремонтные работы на проспекте Ленина. Движение по центральной улице уральской столицы также открыто в обоих направлениях.