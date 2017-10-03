В этом году россияне потратили 1,1 триллион рублей на покупку иномарок

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подсчитало выручку от продаж иномарок за восемь месяцев текущего года. Исходя из данных за этот период россияне потратили на покупку легковых машин 1,1 трлн рублей.

Как сообщается на сайте, затраты на автомобили в этом году выросли на 11% относительно того же периода 2016 года.

Большая выручка на российском авторынке отмечена у японской машины Toyota, которая выручила от продаж 134 млрд рублей. На втором месте находится корейская KIA с продажами на сумму 127 млрд рублей. Третье место занял корейский Hyundai, ему удалось заработать 99 млрд рублей.

Также в список попали немецкий Mercedes-Benz (96 млрд рублей) и BMW (72 млрд рублей).

Отмечается, что на российском авторынке 90% приходится на долю иномарок и только 10% — выручка от отечественных машин (примерно 115 млрд рублей).

Напомним, что Свердловская область попала в ТОП-10 регионов по количеству автомобилей с пробегом.