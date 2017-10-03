Дмитрий Медведев утвердил оргкомитет по продвижению заявки на ЭКСПО-2025

Утверждён состав оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил состав оргкомитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025. В группу комитета вошли представители органов власти.

Как сообщает областной департамент информполитики, совет был создан для регулирования работы ответственных за продвижение екатеринбургской заявки.

В состав комитета вошли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, торговый представитель России во Франции Александр Туров, генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Возглавит его заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович.

Как ранее сообщалось, Свердловскую область представит губернатор Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Александр Высокинский и политик Аркадий Чернецкий.

Напомним, что на первом заседании федерального комитета план по продвижению столицы Урала был утверждён.