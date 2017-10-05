Туристы в Свердловской области смогут проехать по царскому пути

Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковая. Фото: Свердловская городская спелеосекция

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О маршруте, связанном с именем Николая II и семьёй императора, сегодня рассказывает «Областная газета» на тематической полосе «Путешествия» в полной и социальной расширенной версиях.

В России в преддверии 100-летия мученической гибели семьи Романовых был разработан внутренний туристический бренд «Императорский маршрут». Это культурно-познавательные туры по местам пребывания Николая II и его родных. Путь проходит через несколько городов России и захватывает Свердловскую область — города Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск. Часть маршрута на Среднем Урале носит название «Царский путь». Он рассчитан на паломников и людей, интересующихся историей царской семьи.

Еще один материал полосы «Путешествия» посвящён спелеотуризму на Урале. Этот особенно популярный сейчас вид путешествий связан с обследованием пещер и подземных ходов. В интервью «ОГ» главный спелеолог города Вадим Логинов рассказывает о тонкостях таких походов.