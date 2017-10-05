Туристы в Свердловской области смогут проехать по царскому пути

Сюжет
Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!
О маршруте, связанном с именем Николая II и семьёй императора, сегодня рассказывает «Областная газета» на тематической полосе «Путешествия» в полной и социальной расширенной версиях.
В России в преддверии
Еще один материал полосы «Путешествия» посвящён спелеотуризму на Урале. Этот особенно популярный сейчас вид путешествий связан с обследованием пещер и подземных ходов. В интервью «ОГ» главный спелеолог города Вадим Логинов рассказывает о тонкостях таких походов.