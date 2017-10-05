Общество 5 октября 2017, 12:44

Туристы в Свердловской области смогут проехать по царскому пути

Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковая. Фото: Свердловская городская спелеосекция

Спелеоподводная экспедиция в пещеры Старателей и Приисковая. Фото: Свердловская городская спелеосекция

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!



О маршруте, связанном с именем Николая II и семьёй императора, сегодня рассказывает «Областная газета» на тематической полосе «Путешествия» в полной и социальной расширенной версиях.

В России в преддверии 100-летия мученической гибели семьи Романовых был разработан внутренний туристический бренд «Императорский маршрут». Это культурно-познавательные туры по местам пребывания Николая II и его родных. Путь проходит через несколько городов России и захватывает Свердловскую область — города Екатеринбург, Верхотурье и Алапаевск. Часть маршрута на Среднем Урале носит название «Царский путь». Он рассчитан на паломников и людей, интересующихся историей царской семьи.  

Еще один материал полосы «Путешествия» посвящён спелеотуризму на Урале. Этот особенно популярный сейчас вид путешествий связан с обследованием пещер и подземных ходов. В интервью «ОГ» главный спелеолог города Вадим Логинов  рассказывает о тонкостях таких походов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 октября)

Скульптура весила почти девять тонн — это был самый большой из четырёх памятников царю в Екатеринбурге. Фото: Сергей Прокудин-Горский
В Екатеринбурге по просьбе швейцара поставили памятник царю

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг