Роспотребнадзор назвал причины вспышки менингита в Цыганском посёлке в Екатеринбурге

С 15 сентября по 8 октября в Цыганском посёлке было зарегистрировано 44 случая заболеваний. Фото: Александр Зайцев

Причиной вспышки вирусного менингита в Цыганском посёлке в Екатеринбурге могли стать плохие санитарно-гигиенические условия проживания, а также несоблюдение правил личной гигиены и отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации. Местные жители пили сырую воду из скважин.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 15 сентября по 8 октября в Цыганском посёлке было зарегистрировано 44 случая заболеваний. Большинство заболевших — дети до 14 лет. Заболевшие жаловались на головную боль, сыпь и температуру.

Все пострадавшие были госпитализированы в 40-ю клиническую больницу Екатеринбурга. 26 заболевшим поставлен окончательный диагноз «энтеровирусная инфекция», при этом у 21 человека диагностирована менингиальная форма, а в пяти случаях в виде герпангины.

Санитарные врачи проводят проверку территории самого Цыганского посёлка, а также школы №41, где учатся заболевшие дети. Классы учебного заведения были закрыты на карантин.

Кроме того, на территории посёлка проводятся подворные обходы для выявление заболевших и их госпитализации. В целях профилактики заболевания было проведено совещание с представителями цыганской диаспоры.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», вспышка энтеровирусной инфекции была зарегистрирована в Верх-Исетском районе Екатеринбурга в конце прошлой недели.