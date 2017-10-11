Госдума увеличила штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов до 2,5 тысяч рублей

При штрафе в 1,5 тысячи наблюдался рост количества подобных ДТП. Фото: Павел Ворожцов

Государственная дума РФ окончательно одобрила повышение штрафа автомобилистам за непропуск пешеходов и велосипедистов. Поправки в закон об административных правонарушениях приняты в третьем чтении.

Как сообщает «Российская газета», теперь за невыполнение требований уступить дорогу пешеходам или другим участникам дорожного движения с преимуществом, водителям будет грозить штраф в 2,5 тысячи рублей. Ранее редакция КоАП предусматривала наказание в виде 1,5 тысяч рублей. Напомним, как уже сообщала «ОГ», ранее поправки были приняты во втором чтении.

Согласно пояснительной записке к поправкам в закон, необходимость усиления административной ответственности за непропуск пешеходов и велосипедистов была вызвана «неэффективностью действующих норм» и «высокой степенью опасности данных нарушений». Отмечается, при штрафе в 1,5 тысячи наблюдался рост количества подобных ДТП и возбуждённых административных дел. В частности, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибло 1 233 и ранено 19 576 человек. За аналогичный период 2014 года таких аварий набралось 19392 (1 236 погибших и 19194 раненых).

По мнению законотворцев принятие законопроекта положительно отразится на повышении безопасности дорожного движения.