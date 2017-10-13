НОВОСТИ

Общество 13 октября 2017, 07:32

В выходные на Среднем Урале будет тепло и сухо

Смог в Екатеринбурге

Возможно, что предупреждение о смоге будет продлено из-за неустойчивого слабого ветра в выходные. Фото: Александр Зайцев

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?



Синоптики Уральского гидрометцентра обещают свердловчанам тёплые выходные без существенных осадков, слабый неустойчивый ветер. Ожидается, что днём воздух будет прогреваться до +10...+12. 

Сегодня, в последний рабочий день, днём потеплеет до +6...+11. Будет переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до -2...+3, при прояснении до -5. Днём 14 октября воздух прогреется до +7...+12. Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ночь на воскресенье похолодает также до  -2...+3, при прояснении до -5. Днём будет +5...+10. Ожидается облачность с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. 

Напомним, ранее уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением о смоге в регионе, который продержится до 20:00 13 октября. В связи со смогом в Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Возможно, что предупреждение будет продлено из-за неустойчивого слабого ветра в выходные. 

Отметим, со вчерашнего вечера уральцы начали получать смс-сообщения от сотрудников МЧС с предупреждением о смоге и просьбой ограничить пребывание на улице.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области


НОВОСТИ

Читать все новости