Чемпион ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин ответил на вопросы школьников

Сергей Карякин откровено ответил на вопросы школьников в рамках нового проекта "К доске...!" Фото: Всеволод Доможиров.

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Спецвыпуск "Областной газеты" для детей и подростков "СверхНовая эра" запустил новый проект "К доске…!". Юные авторы приглашают в студию редакции "ОГ", оформленную под школьный класс, известных гостей и задают свои вопросы. Первым "К доске…!" вышел чемпион ралли "Дакар-2017" Сергей Карякин. Ответы и откровения спортсмена, а также много другой познавательной и полезной информации для школьников можно найти в 4-м выпуске молодёжного издания "СверхНовая Эра", который вышел в сегодняшнем номере "ОГ".

Особенность молодёжного приложения "СверхНовая эра" в том, что над его созданием работают сами дети – юные корреспонденты. Теперь любой активный подросток области, занимающийся журналистикой, может стать дежурным редактором крупнейшего в России СМИ для детей и подростков.

А ещё "СверхНовая Эра" приглашает к сотрудничеству юных фотографов, снимки которых сможет увидеть вся область. Лучший кадр украсит обложку молодёжного спецвыпуска.