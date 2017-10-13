Под Серовом мост рухнул вместе с КамАЗом

Мост теперь похож на полосу препятствий. Местные жители сами убрали обрушенные брёвна и соорудили временные перила. Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

В серовском селе Филькино под тяжестью гружёного КамАЗа напополам сломался деревянный мост, который связывал основную и заречную часть села, где живут пять семей.

Как сообщает "Глобус", ЧП произошло из-за невнимательности серовского водителя, который вёз в Филькино щебень. В поисках нужного дома мужчина заблудился и по ошибке поехал по деревянному мосту, не предназначенному для проезда грузового транспорта. Обратная дорога через мост оказалась для сооружения смертельной, и прогнившие сваи обрушились в реку Какву вместе с КамАЗом. Водитель отделался испугом и лёгким повреждением, и из реки выбрался сам. Машину выловили из воды при помощи спецтехники.

Как пояснила старший инженер Филькинского территориального отдела Разиля Абрамова, аналогичная ситуация произошла четыре года назад. После того, как по мосту проехал такой же КамАЗ со шлаком, настил под тяжестью машины разрушился, и мост пришлось ремонтировать: местная администрация выделила из резервного фонда более 600 тысяч рублей. Запрещающий знак и металлические ограждения не помогают: знак "кирпич" то теряется, то оказывается в реке, а одну из металлических труб спилили на металлолом.

Восстановить мост для движения пешеходов в мэрии пообещали до конца октября. Пока на ремонт администрация выделила 220 тысяч рублей: серьёзный капремонт влетит в копеечку, и раньше следующего года ждать решения вопроса не стоит.