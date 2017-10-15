Сергей Кириенко дал старт образовательной программе ВФМС в Сочи

Сергей Кириенко пожелал участникам форума побольше мечтать. Фото: Павел Ворожцов

Сергей Кириенко открыл образовательную программу XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ в своём выступлении пожелал участникам фестиваля больше и смелее мечтать.

Как сообщает оргкомитет студенческого форума, образовательная программа XIX фестиваля носит название «Индустрия будущего». По словам главы российского оргкомитета ВФМС 2017 Сергея Кириенко, девизом программы является «мечта и желание увидеть будущее, в котором предстоит жить». Создать условия для диалога, обсуждения данной мечты и проектирования будущего – задача организаторов фестиваля. При этом, Сергей Кириенко подчеркнул, что на форуме собрались люди, способные не только мечтать, но и воплощать свои желания в жизнь.

Обращаясь к гостям фестиваля, глава оргкомитета пожелал им смелее мечтать и двигаться к поставленной цели, обогащаясь знаниями экспертов, специалистов, профессионалов, а также навыками друг друга. По мнению Сергея Кириенко, каждый участник всемирного форума студентов найдёт здесь по 30 тысяч новых друзей.

После открытия образовательной программы состоялось пленарное заседание, основной темой которого были постоянное развитие общества и возможности сотрудничества людей при помощи современных технологий. В дискуссии приняли участие свыше 1600 гостей фестиваля.

На помним, как ранее сообщала «ОГ», в рамках региональной программы фестиваля в Екатеринбург прилетели около 200 гостей форума из 70 стран. Для них организована обширная культурная и образовательная программа. В частности, сегодня зарубежные гости отправятся в Первоуральск, где посетят новотрубный завод.