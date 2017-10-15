На церемонию открытия Всемирного фестиваля молодёжи пустили не всех свердловских делегатов

С погодой сегодня участникам фестиваля не повезло. Фото: Юлия Афанасьева

Часть делегатов от Свердловской области не пустили на церемонию открытия Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Организаторы сделали акцент на иностранных участниках.

Как сообщила «ОГ» представительница делегации от Среднего Урала, пресс-секретарь УрГПУ Юлия Афанасьева, в Сочи началась церемония открытия Всемирного студенческого форума. Однако попасть на неё смогли далеко не все представители от Свердловской области.

«От нашего региона в Большой ледовый дворец пустили всего 20 процентов участников. На всех не хватает мест, поскольку организаторы сделали акцент на иностранных участниках. Кроме того, по словам организаторов, на открытие пригласили в первую очередь тех, кто в течение полугода принимал активнейшее участие в подготовке к фестивалю. Обещают на церемонию закрытия пригласить всех», - рассказала собеседница издания.

По словам Юлии Афанасьевой, та часть уральской делегации, которым было отказано в доступе на церемонию, смотрят трансляцию в медиацентре. Это основное место проведения всех образовательных мероприятий фестиваля.

«Здесь большая плазма на стенде Сбербанка и куча народа. Из минусов первого дня фестиваля - огромные очереди везде, даже в очереди на обед можно простоять 3 часа. Из плюсов - в целом обстановка эйфории и радости», - поделилась пресс-секретарь УрГПУ.

Отметим, что в ближайшее время перед участниками фестиваля выступит Президент России Владимир Путин.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее образовательную программу фестиваля открыл Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. От Свердловской делегации на форуме присутствуют 175 уральцев.